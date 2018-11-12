高雄選舉熱讓人感動！日本教授提4觀察直呼：想歸化我國籍

2018年11月12日 16:40 中時電子報 戴安瑋

農民10日拿著高麗菜和蘿蔔向韓國瑜陳情，希望韓國瑜替農民發聲。（YouTube截圖）

高雄市長選戰熱，讓日本德山大學經濟學部教授紙矢健治感動到想歸化我國籍！紙矢健治日前帶學生從日本來高雄觀察選戰，選民的熱情讓師生驚訝，紙矢健治更因被高雄選舉熱情感動，好想歸化為中華民國國籍籍，希望下次回高雄不再做旁觀者，能投下神聖的一票。

紙矢健治年輕時對中文產生興趣，而赴中國大陸廣州中山大學學中文，大三時從大陸媒體得知高雄也有一所中山大學，心生好奇，於大學畢業後，到高雄中山大學攻讀碩士，他一邊學中文，一邊在校兼課教日文，而認識未來的牽手，兩人因而步入紅毯，成為台灣人的女婿，現育有一子。

紙矢健治曾在高雄餐旅大學等校教日文，國民黨主席吳敦義擔任高雄市長時曾延攬他，擔任市長室日文口譯人員；8年前他帶妻小返日任教，每年寒暑假也都會帶妻小到在高雄長住幾天，也由於此，他向學校申請學生海外見習學程，每次帶2至3名日本學生來台，每次來5至7天。今年他再度帶學生來台，適逢九合一選舉熱潮，而親身體驗了台灣選舉文化。

他向《中央社》說，他對台灣選舉不陌生，此次來台師生們走在高雄街頭，或看媒體報導，都可感受到選舉熱力；國民黨高雄市長候選人韓國瑜與高雄沒有什麼淵源，卻能在短短時間內掀起熱潮，讓師生大為驚訝。

他提出4點觀察，包括經濟因素應是韓國瑜崛起的主因，網路傳播的力量旺盛，甚至超過傳統媒體，也是韓國瑜崛起的原因之一；高雄市長選舉有很多年輕人參與；台灣年輕人對政治的熱情，是很健康的，也有助台灣的民主發展；台灣舉選文化很有看頭，民主自由度在世界堪稱數一數二；台灣選票的設計也勝過日本。

他說，日本年輕人投票率低，投票時選民須親筆簽下所支持候選人的名字後再投入票匭，對不識字者或身心障礙者相當不公平，而台灣選票有候選人的肖像及登記參選號碼可辨識，只要蓋個章即可，很方便。

紙矢健治說，帶學生經歷這趟選舉之旅，他被高雄的選舉熱情感動，好想歸化為中華民國籍，希望下次回高雄不再做旁觀者，能投下神聖的一票。

(中時電子報)