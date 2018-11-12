台中》智庫民調出爐 林佳龍支持度41.4％領先盧秀燕5.8％

台中市長林佳龍表示，這次選舉最大的勝敗在於投票率，受到大環境影響，綠營支持者投票意願相對比較低，所以要有危機感。（盧金足攝）

友善列印
中時
台中市長候選人盧秀燕競選總部指出，該民調為「台灣世代智庫」主導，參考價值如何，外界自有判斷。（盧金足攝）

台灣世代智庫12日公布「2018選舉定期民調：台中市」民調結果，林佳龍支持度41.4％，盧秀燕支持度為35.6％，兩人差距5.8％。對此，林佳龍表示，這次選舉最大的勝敗在於投票率，受到大環境影響，綠營支持者投票意願相對比較低，所以要有危機感，雖然民調領先，只有投票當天，開票出來才能決定勝負；台中市長候選人盧秀燕競選總部指出，該民調為「台灣世代智庫」主導，參考價值如何，外界自有判斷。

台灣世代智庫公布「2018選舉定期民調：台中市」民調結果顯示，林佳龍支持度41.4％，盧秀燕支持度為35.6％，兩人差距5.8％，看好度方面，民眾看好林佳龍會當選50.6％，民眾看好盧秀燕選情31.7％。

對於開幕一周的台中世界花卉博覽會，有61.55 ％的市民滿意台中花博，僅23.8％的民眾表示不滿意。

對此，林佳龍表示，民調是施政成績的反應，巿民普遍對我們四年來的執政是有感的，包括個交通、水利、產業，以及這次的花博，讓台中人有一種光榮感，這是不分山海屯跟市區。

林佳龍強調，辦好花博是巿長的責任，也是不分黨派，花博的成功也展現巿府的規畫與執行力，我們看到民調的領先都在一定的範圍內，目前也感受到選情的繃緊，差距不是很大

，這也有助於我們支持者出來投票，幫我們拉票。

「這次選舉最大的勝敗，其實在於投票率！」林佳龍說，受到大環境影響，綠營支持者投票意願相對比較低，所以我們要有危機感，雖然民調領先，但是要讓我們的支持者出來投票，所以只有投票當天，開票出來才能決定勝負。

台中市長候選人盧秀燕競選總部發言人吳皇昇表示，該民調為「台灣世代智庫」主導，網路上對該智庫有諸多「英系、親綠」的評論，今年初該智庫曾公布蔡英文總統的民調滿意度高達5成以上，其結果與各項民調數據大相逕庭，引起許多網友的批判，該民調參考價值如何，外界自有判斷。

(中時 )

高雄選舉熱讓人感動！日本教授提… 北神探南菜販前後夾擊「胖周瑜」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。