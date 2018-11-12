台中》智庫民調出爐 林佳龍支持度41.4％領先盧秀燕5.8％

2018年11月12日 16:56 中時 盧金足

台中市長候選人盧秀燕競選總部指出，該民調為「台灣世代智庫」主導，參考價值如何，外界自有判斷。（盧金足攝）

台灣世代智庫12日公布「2018選舉定期民調：台中市」民調結果，林佳龍支持度41.4％，盧秀燕支持度為35.6％，兩人差距5.8％。對此，林佳龍表示，這次選舉最大的勝敗在於投票率，受到大環境影響，綠營支持者投票意願相對比較低，所以要有危機感，雖然民調領先，只有投票當天，開票出來才能決定勝負；台中市長候選人盧秀燕競選總部指出，該民調為「台灣世代智庫」主導，參考價值如何，外界自有判斷。

台灣世代智庫公布「2018選舉定期民調：台中市」民調結果顯示，林佳龍支持度41.4％，盧秀燕支持度為35.6％，兩人差距5.8％，看好度方面，民眾看好林佳龍會當選50.6％，民眾看好盧秀燕選情31.7％。

對於開幕一周的台中世界花卉博覽會，有61.55 ％的市民滿意台中花博，僅23.8％的民眾表示不滿意。

對此，林佳龍表示，民調是施政成績的反應，巿民普遍對我們四年來的執政是有感的，包括個交通、水利、產業，以及這次的花博，讓台中人有一種光榮感，這是不分山海屯跟市區。

林佳龍強調，辦好花博是巿長的責任，也是不分黨派，花博的成功也展現巿府的規畫與執行力，我們看到民調的領先都在一定的範圍內，目前也感受到選情的繃緊，差距不是很大

，這也有助於我們支持者出來投票，幫我們拉票。

「這次選舉最大的勝敗，其實在於投票率！」林佳龍說，受到大環境影響，綠營支持者投票意願相對比較低，所以我們要有危機感，雖然民調領先，但是要讓我們的支持者出來投票，所以只有投票當天，開票出來才能決定勝負。

台中市長候選人盧秀燕競選總部發言人吳皇昇表示，該民調為「台灣世代智庫」主導，網路上對該智庫有諸多「英系、親綠」的評論，今年初該智庫曾公布蔡英文總統的民調滿意度高達5成以上，其結果與各項民調數據大相逕庭，引起許多網友的批判，該民調參考價值如何，外界自有判斷。

(中時 )