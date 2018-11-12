愛女全身燙傷命危僅賠15萬 臉書發文被下架 傷心父訴：羞辱人

2018年11月12日 16:46 中時 蔡依珍

羅姓家長出示案發影片指出，當時女兒正在班上上舞蹈課，課堂中午餐和熱湯送到教室後方桌子。(蔡依珍翻攝)

女童正好被安排在桌子前方，沒想到熱湯全灑到女童身上。(蔡依珍翻攝)

老師粗暴地拉著跌坐在地的女童到外面洗手台沖水。(蔡依珍翻攝)

5歲羅姓女童今年6月中午在桃園一所幼兒園不慎遭熱湯燙傷，不但右側臀部皮膚整塊不見，全身24％2-3級燒燙傷，一度發出命危通知，住院1個多月後才出院，目前仍持續復健，羅父上網控訴園方不理不睬，全推給保險公司，妻子也因此要看精神科，泣訴是「恐怖幼兒園」。

教育局表示，6月7日接獲家長反映後立即前往稽查，發現幼兒燙傷肇因於餐點擺放位置未與活動區區隔，且室內活動動線安排不當所致，稽查還發現幼兒園有超收幼兒、聘任未具資格之教保服務人員從事教保服務及未依規定配置足額之教保服務人員等違規，23位幼兒僅有1名教保員、還少1名，已依幼兒教育及照顧法開罰3.3萬並限期改善，幼兒園則以負責人和園長不在、暫不回應。

羅姓家長下午親赴桃園警分局，強調事發後不想浪費司法資源，8月底先嘗試跟學校聯絡，沒想到卻得到「我們有500萬元額度」的說法，但實際和保險公證人談，對方竟開出包含醫藥費和精神撫慰金「僅15萬元」金額，讓他覺得不可思議，連園方獲悉也坦言「數字很羞辱人」，卻沒有任何其他做法。

羅姓家長表示，種種原因讓他在10月中旬對負責人、園長、老師、送湯廚工和廚房管理者5人提告業務過失傷害罪，他語帶哽咽表示，事發後就將女兒轉校，但愛女至今仍夢靨纏身，每晚都邊哭邊睡，他表示因女兒是重度燒燙傷，健保費給付近9成，但他覺得很不公平，為何別人的過錯需要全部納稅人幫忙分攤，且至今他光在女兒身上醫藥費就花了10餘萬元，希望幫女兒除疤諮詢醫美，也得到至少要花80萬且最多只能恢復4成的答案，想到傷疤會跟著愛女一輩子，又不禁鼻酸。

羅姓家長出示案發影片指出，當時女兒正在班上上舞蹈課，課堂中午餐和熱湯送到教室後方桌子，女兒正好被安排在桌子前方，沒想到熱湯全灑到女兒身上，老師粗暴地拉著跌坐在地的女兒到外面洗手台沖水，人就離開，光看就讓他心寒。

羅姓家長還說，他在臉書的發文下午就遭檢舉下架，痛斥幼兒園真的欺人太甚，也透露有不少家長私訊透露之前也有小孩遇到類似問題，《靠北惡質幼兒園》也有該幼兒園打小孩的紀錄，感嘆幼兒園的重大疏失都被隱匿，家長根本查不到過往缺失紀錄，為孩子挑幼兒園彷彿在「賭博」，呼籲教育局公告違規幼兒園的名稱，讓家長參考、維護校園安全。

(中時 )