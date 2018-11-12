九九峰生態藝術園區是空頭支票？林明溱：時間是最好的証明

▲南投縣長林明溱與觀光處長王源鍾指九九峰生態藝術園區開發案，已有民間業者參與投標，並通過資格審查，讓開發案露出曙光。（楊樹煌攝）

友善列印
中時
▲南投縣長候選人洪國浩質疑選前又啟動九九峰生態藝術園區案，不知用意為何？（楊樹煌攝）

選前12天，九九峰生態藝術園區是「空頭支票」？再掀起話題，洪國浩認為，4年來應執行的政見，毫無動靜，選前又啟動，用意為何？南投縣政府指生態藝術園區開發案，已有民間業者參與投標，並通過資格審查，讓開發案露出曙光，林明溱並認為，這是個大計畫，時間將會是最好的証明。

草屯鎮最受各界關心矚目的九九峰生態藝術園區建置案，辦理BOT，縣府指出，依據促參法規定，經過2次公告，公開徵求民間參與，10月30日已有業者參與投標，並通過資格審查，第2階段將公開徵求投資程序，全案如進行順利，明年即可簽約，並進入履約期，讓生態藝術園區建置案，露出曙光，是地方大好消息。

南投縣長候選人洪國浩對選前提到九九峰生態園區已啟動，很不以為然，他認為，4年來應執行的政見，耗資1億8百萬元，取回賣給中央的土地，要辦理九九峰生態藝術園區開發計畫卻無動靜，直到被民進黨立委質疑政見完成度不到百分之20，才又將擱置的政見啟動，不知用意為何？

南投縣長候選人林明溱則指出，九九峰生態藝術園區會有效帶動草屯及國姓周邊觀光產業及遊憩發展，在他入主縣府後，即動用1億8百萬元將早年賣給中央的土地取回，並積極辦理九九峰生態藝術園區開發計畫，經縣府這幾年努力排除困難，辦妥程序，才能辦理招商。

林明溱說，九九峰生態藝術園區開發計畫，要將近30公頃土地採低密度開發，並設置主題館、植物園、生態園區及露營區等，營造生態為主題，透過生態教育結合觀光發展，形成特有生態旅遊勝地，尤其草屯工藝智慧園區、經濟部鳥嘴潭人工湖、國姓鄉北港溪溫泉及埔里虎頭山風景區等景點都在附近，開發完成，將成為烏溪觀光旅遊走廊，每年可為烏溪線帶來可觀的觀光效益，時間將會是最好證明。

(中時 )

車騎完 衣服也洗好 暨大附中榮獲… 土地貧瘠難務農 口湖鄉民盼農地…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。