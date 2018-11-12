九九峰生態藝術園區是空頭支票？林明溱：時間是最好的証明

2018年11月12日 16:48 中時 楊樹煌

▲南投縣長候選人洪國浩質疑選前又啟動九九峰生態藝術園區案，不知用意為何？（楊樹煌攝）

選前12天，九九峰生態藝術園區是「空頭支票」？再掀起話題，洪國浩認為，4年來應執行的政見，毫無動靜，選前又啟動，用意為何？南投縣政府指生態藝術園區開發案，已有民間業者參與投標，並通過資格審查，讓開發案露出曙光，林明溱並認為，這是個大計畫，時間將會是最好的証明。

草屯鎮最受各界關心矚目的九九峰生態藝術園區建置案，辦理BOT，縣府指出，依據促參法規定，經過2次公告，公開徵求民間參與，10月30日已有業者參與投標，並通過資格審查，第2階段將公開徵求投資程序，全案如進行順利，明年即可簽約，並進入履約期，讓生態藝術園區建置案，露出曙光，是地方大好消息。

南投縣長候選人洪國浩對選前提到九九峰生態園區已啟動，很不以為然，他認為，4年來應執行的政見，耗資1億8百萬元，取回賣給中央的土地，要辦理九九峰生態藝術園區開發計畫卻無動靜，直到被民進黨立委質疑政見完成度不到百分之20，才又將擱置的政見啟動，不知用意為何？

南投縣長候選人林明溱則指出，九九峰生態藝術園區會有效帶動草屯及國姓周邊觀光產業及遊憩發展，在他入主縣府後，即動用1億8百萬元將早年賣給中央的土地取回，並積極辦理九九峰生態藝術園區開發計畫，經縣府這幾年努力排除困難，辦妥程序，才能辦理招商。

林明溱說，九九峰生態藝術園區開發計畫，要將近30公頃土地採低密度開發，並設置主題館、植物園、生態園區及露營區等，營造生態為主題，透過生態教育結合觀光發展，形成特有生態旅遊勝地，尤其草屯工藝智慧園區、經濟部鳥嘴潭人工湖、國姓鄉北港溪溫泉及埔里虎頭山風景區等景點都在附近，開發完成，將成為烏溪觀光旅遊走廊，每年可為烏溪線帶來可觀的觀光效益，時間將會是最好證明。

(中時 )