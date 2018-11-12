柯有倫11月1日低調登記結婚！只花1小時娶「學妹」變人夫

2018年11月12日 16:49 中時 林淑娟

柯有倫12日與莊凱勛、謝欣穎、紀培慧、林哲熹等人出席福斯傳媒集團亞洲（FNGA）宣佈啟動台灣原創影集《緣分‧黑天鵝》記者會，柯有倫在記者追問下坦言11月1日已經與小他兩歲的「學妹」完成結婚登記，因為老婆非圈內人想要低調，所以才沒正式宣布，至於為何選那天？他笑說就因為好記，而且想要趕在1111光棍節前完成這件事，婚禮則是明年四月才會辦。

被問起成為新手人夫的感覺，他傻笑說有很多新鮮事，也覺得踏實很多，很多事都必須為兩個人著想，不能再動不動就想一個人出國找靈感，一旁的「過來人」莊凱勛笑說「你會有得忙」。也演出這部影集的舊識紀培慧在記者會前一見到柯就興奮問他：「你結婚啦！？」他笑回：「我老了，我必須結婚！」對神秘學頗有研究的紀培慧充滿祝福地說：「111是天使數字，代表你走在正確的道路上，是個超吉祥的數字喔！」

柯有倫新劇開拍記者會上被問新婚生活。（圖／林淑娟攝）

柯有倫表示，辦完結婚登記才發現結婚好簡單，比簽唱片合約還簡單，而且只花1小時就完成，他就這樣成了人夫。當天兩人到大安區戶政事務所時，旁邊的民眾看到他也只是笑笑而已。本來夫妻倆還在笑他們前一組新人登記完在背板前拍照，沒想到接下來兩人也去拍了。

他的太太「學妹」，是他在新加坡唸書時的學妹，小他兩歲，最近停工專心籌辦明年的婚禮。他表示，太太已經很習慣走在路上常有人跟他要簽名或合照，現在如果沒人找他，太太還會虧他：「最近熱度不好噢！」

(中時 )