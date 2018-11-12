土地貧瘠難務農 口湖鄉民盼農地種電

2018年11月12日 16:47 中時 游昇俯

雲林縣口湖鄉蚵寮、成龍、下崙三個村曾因土壤貧瘠、不利農耕，被公告為可設置綠能設施的農業用地，但因部分地區與養殖漁業生產區重疊，在今年3月又被劃出綠能設施農地範圍，讓居民出租土地種電的期望落空。受影響的口湖鄉居民約200人今（12）日北上農委會陳情，希望政府重新評估綠能農地劃設範圍。

雲林縣口湖鄉地主保留現有專區自救會成員吳俊杰表示，農委會104年公告「嚴重地層下陷地區內不利耕作得設置綠能設施之農業用地範圍」，全國18區、1253公頃土地，雲林口湖鄉即有512公頃、佔近四成面積，可知這裡的土地有多貧瘠；但因與養殖漁業生產區重疊，農委會今年3月又公告重疊區之範圍，將口湖鄉中221公頃刪除，影響高達43%，讓居民種電期望落空。

自救會會長李春玉表示，口湖鄉是地層下陷農地，經過75年韋恩颱風與85年賀伯颱風侵襲，土地浸在水裡、鹽化嚴重，已無法耕作，故希望能活化土地、出租種電；她說，現在口湖鄉只剩老弱婦孺，都靠年輕人寄錢回家，業者和居民討論種電租金每甲約3.5萬元，以成龍村50甲土地來說，一年可有2千萬元收入，對鄉下幫助很大。

吳俊杰也說，被刪除可設置綠能的農地範圍，以蚵寮、成龍、下崙三個村為主，這裡的居民不是不願支持養殖漁業，實在是養殖漁業每年得投資2、3百萬，但只要遇到一次寒害、颱風，損失都是以千萬在計算，鄉內土地地層下陷，實在不利養殖，希望政府能夠重新評估。

農委會企劃處處長蔡昇甫出面接受居民陳情，他表示，口湖鄉確實有221公頃，養殖漁業生產區與得設置綠能設施農地重疊的特殊狀況，自救會居民10月22日向雲林縣府陳情，縣府已承諾了解現地狀況，並徵詢居民意願，檢討農地使用劃設範圍，盡速提送中央審查公告

(中時 )