南早：對抗經濟成長萎縮　市場自由化是北京唯一選擇

2018年11月12日 17:01 中時電子報 何宜玲

美中貿易戰效應不斷蔓延，北京當局面對越演越烈的市場變化，以及身為世界第二大經濟體不斷萎縮的現況，《南華早報》(South China Morning Post)日前評論分析說，市場自由化可能是其唯一且最佳的選擇，非常現實。

報導說，北京一直面臨著短期經濟穩定和長期成長的選擇問題。也就是說，北京過去總是在政府政策干預和市場自由化之間搖擺不定。但是美國總統川普提高懲罰性關稅以後，讓中國經濟放緩的問題更加嚴重。在種種現實問題的考量下，北京為了對抗經濟成長下行的壓力，選擇往開放市場的方向邁進，可能是唯一且最佳的道路。

北京經歷了與美國之間一系列針鋒相對的關稅大戰以後，中國的經濟成長開始遭到拖累，呈現大幅放緩的現象。出口銷往美國的公司很難避免遭遇減少產量的窘境，然而更糟糕的是，還有很多公司考慮直接把生產線從中國遷移至其他國家。凡此種種，都是貿易戰在抑制投資人對中國投資的興趣和信心。

因此，文章最後指出，經濟改革和市場開放才是解決中國經濟疲軟的致勝之道。因為只有中國更加融入世界，才能讓陸製商品和大陸公司在全球市場上更加具有競爭力。換句話說，中國唯有不斷加速市場改革才是面斷貿易混戰最好的辦法。

(中時電子報)