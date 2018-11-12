海碩女網賽》姐姐謝淑薇帶壓力大 謝淑映：先自己拚

謝淑映在海碩女網賽雙打首輪惜敗。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／台北報導

2018台北海碩女子網球公開賽會內賽今天開打，女雙首輪地主好手「A妹」謝淑映和中國大陸好手荀芳穎合作，可惜兩人不太適應室內場地，四度遭對手破發，最終5：7、2：6敗給俄羅斯組和杜羅辛納/札拉米澤。

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謝淑映賽後指出，由於是在自己國家主場出賽，賽前難掩緊張心情，加上不太適應室內球場，好幾顆球打到拍框，沒能好好發揮，「這次和荀芳穎是臨時成軍，過去她的重心在單打，而且她是第一次來台北比賽，又要打小巨蛋室內場地，感覺她也是有點不舒服，狀況不知道有無發揮到五成，加上對手球質重，擊球落地後加速快，增加我們回擊的困難度。」

「A妹」補充，自己今年球季還沒結束，要先拚一下澳網雙打會外賽，接下來還會去杜拜比賽，並繼續物色明年球季雙打搭檔。

由於今年球季姐姐謝淑薇有帶著打一些比賽的雙打賽，謝淑映回應：「和姐姐一起打也是有壓力，加上我們排名有段差距，能打的比賽等級不一樣，姐姐現在也比較專注在單打，所以明年還是先『單飛』，是看看能否把排名拚起來。」

謝淑映先前有到美國念一年書，她透露，學校是宗教學校，讓她對於這方面有更多認識，甚至還受洗，讓她面對比賽、事情的心態也獲得成長，「自己現在心態上差很多，會更樂觀、正面去看事情，收穫很豐富。」

(中時電子報)

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