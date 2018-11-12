北神探南菜販前後夾擊「胖周瑜」 預估吸萬人到場

2018年11月12日 17:08 中時 蔡依珍

北神探南菜販前後合體陳學聖夾擊胖周瑜，傍晚已有大批人潮湧現。(蔡依珍攝)

韓國瑜今晚和桃園市長候選人陳學聖合體舉辦「瑜聖大會師、絕地大反攻」造勢晚會，傍晚已有大批人潮湧現。(蔡依珍攝)

北神探南菜販前後合體陳學聖夾擊胖周瑜，傍晚已有大批人潮湧現。(蔡依珍攝)

造勢晚會現場傍晚已有大批人潮湧現。(蔡依珍攝)

高雄市長候選人韓國瑜今晚到桃園區陽明公園和同黨的桃園市長候選人陳學聖合體舉辦「瑜聖大會師、絕地大反攻」造勢晚會，主辦單位打出「高雄起義、桃園響應」，高喊「首戰即決戰，一戰定乾坤」，要讓2人針對「顧民生、拚經濟、桃園有希望」暢所欲言，韓國瑜預計晚間7點由20人高舉大國旗引導入場，主辦單位估計有上萬人湧入，呼籲參加挺聖大會的民眾多利用大眾運輸工具。

競選團隊活動指揮官楊有恆表示，日前團隊已分別向桃園警分局及桃市府養護工程處提出集會遊行及道路借用申請，且經主管機關核准，預計12日起12時至22時，陽明公園周邊的介壽路、長沙街、保羅街、建新路就會進行交通管制措施，因活動時間適逢下班車流尖峰時段 ，除於重要路口設置改道標誌，必要時也會派員疏導，請路過民眾先行改道，如造成不變敬請見諒。

楊有恆表示，工程人員昨天中午就已經進入活動會場進行舞台的搭設，除主舞台之外，現場也會架設兩個6公尺寬的投影幕，並擺設紅色椅子，預計所有的準備工作會在17點前完成。由於經費有限，現場僅能準備1萬面小國旗及礦泉水，希望活動結束後，民眾也能隨手將垃圾帶回家，讓場地比進場前更乾淨，展現桃園另一個新生活時代來臨。

楊有恆說，晚會流程將由立委許淑華及黃國園黨部主委于北辰擔任晚會主持人，現場除安排韓國瑜與陳學聖「搭嘴鼓」，也會邀請桃園市黨籍立委、市議員上台助講，另外，團隊也準備多首膾炙人口的歌曲及與陳學聖及韓國瑜競選相關影片，再者也會安排迎賓表演，炒熱氣氛，相信會是桃園人逆轉勝的關鍵時刻。

(中時 )