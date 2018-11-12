打造海綿城市 中市強化排水防洪能量

2018年11月12日 17:20 中時 盧金足

綠川水環境改善計畫第2期工程，汙水截流及環境營造，成為已成為全台最熱門的景點之一。（盧金足攝）

綠川成功整治後，南區復興路至愛國街段工程進度達98％，河道上打造「書屋橋」，營造悠閒文藝水岸空間。（盧金足攝）

台中市水利局長周廷彰12日在市政會議針對淹水、汙水、缺水等問題的改善過程與規畫；水安全、再生、淨化等治水思維；綠柳川、筏子溪、軟埤仔溪、葫蘆墩圳等河岸成果，對未來的藍圖展望進行專案報告，加強全市全流域治理，連結水道、鐵道及園道，讓台中這座城市更宜居。

台中市政府12日舉行市政會議，水利局長周廷彰進行「打造韌性城市 治水有成 市民有感」專案報告，細數市府近4年的水利建設成果，包括投入約26億元整治野溪及改善農路、雨水下水道建置率突破75％、廣設滯洪池、全國第一4年內新增6座水資源回收中心、汙水用戶接管突破17萬戶等排水改善工程，更營造市民的河川、全國首創註冊台中河川品牌等。

副市長林陵三予以肯定，期待透過在前瞻計畫爭取到的55.4億元經費，持續營造不缺水、不淹水、親近水的優質生活環境，讓台中成為永續韌性的宜居城市。

為解決103年以前台中市海線地區淹水、汙水下水道建置率低及缺水等情形，市府近4年來全力改善易淹水地區水患情形，不僅在野溪整治及農路改善部分，投入約26億元，改善野溪護岸及農路達153公里；也建置雨水下水道，目前建置率突破75％，建置長度位居六都第3；更廣設滯洪池，增加42萬噸滯洪量，使總滯洪量達157萬噸。

3年多來市府除了積極建設硬體設施，強化排水路清淤工程，改善易淹水點86處、減少淹水面積達1400公頃，尤其是過去逢豪大雨必淹的靜宜大學前、大甲民生地下道、沙鹿火車站前、太平光隆營區、南屯交流道等，透過增設雨水下水道、建置滯洪池、截流箱涵及排水改善等工程，近年未再出現淹水情形。

在汙水建設上，市府近4年新增6座水資源回收中心，居全台之冠，與103年以前相較，可處理汙水量增加2.4倍、達26萬噸，用戶接管突破17萬戶；未來也以每年增加3萬用戶接管戶數、接管率達30%、累積接管30萬戶的「汙水333」為目標持續建設汙水處理系統。

周廷彰表示，市府也獨步全國打造台中河川品牌，首創將中區綠川及豐原葫蘆墩圳註冊商標，並定位出包括柳川、惠來溪、旱溪、食水嵙溪等每條河川的獨特個性，透過河岸的重生、變貌，重新展現它們的美麗，讓市民慢慢找回對河流的情感。

市府在中央前瞻計畫預算中，爭取到55.4億元經費，各項經費均已到位，其中水與環境一項經費更獲37億元挹注，金額為全國第一，未來也將持續營造不缺水、不淹水、親近水的優質生活環境，要讓台中成為具有永續韌性的宜居城市。

「水利局都做到了！」林陵三表示，一個城市有河流經過，如果好好營造，會出現很好的美景，就像大家熟知的多瑙河、塞納河等，台中市從北到南有大安溪、大甲溪、大肚溪等河川流經，而筏子溪、綠川、柳川等支流兼具防洪、排水功能，市府義不容辭進行整治，包括在柳川、綠川的河底做了箱涵以順利排洪，河岸上則進行景觀改善，在都市中增加許多遊憩點，讓河川除了可以排水防洪，更兼具親水功能。

市府秘書長黃景茂指出，文心路路平後的人行道使用透水、耐壓地磚，相較原來不透水的地磚，經費約增加30%，雖然成本較高，卻可以加強排水，更利用「水撲滿」原理儲水再運用，是打造海綿城市重要一環，希望未來大量使用到全市各人行道中。

另外，對於水利局將水資中心這個過去大家認為的「鄰避措施」，打造成水資公園，變成「迎臂措施」，獲得多座獎項肯定，做得一年比一年好，吸引許多居民前往互動。

(中時 )