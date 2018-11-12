浩角翔起12年撈破億 《食尚玩家》確定收攤！

2018年11月12日 17:12 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

外景美食節目《食尚玩家》確定播至年底，先是因配合電視劇《女兵日記》挪時段到深夜11點，導致主持群浩角翔起、莎莎、巴鈺必須暫時離開主持棒，選擇告假一段時間，但收視始終沒有起色，今日傳出確定年底收攤。

據《蘋果》報導，浩角翔起12年來靠該節目吸金上億，但2人元老級主持人，卻因為改時段被迫離開，主持人之一哈孝遠上月才帶舒子晨到峇里島出外景，並當眾向老婆下跪補求婚，卻成為節目即將播出的告別作，原本排定的冰島外景行程也已取消。

元老級主持人紛紛因改時段告假，新主持人無法支持收視，導致節目收攤。（圖／翻攝自食尚玩家臉書）

元老級主持人請假後，該節目收視從平均0.6（每分鐘約13萬人收看）下滑至0.3（每分鐘約6萬人收看），少了7萬人收看，原本觀眾以為等《女兵日記》播完後就回調整時段，但目前電視台緊接推出下一部戲劇，看似沒有調時段的計畫，浩角翔起也接下其他節目，並在10月還大動作請所有工作人員吃飯，邀請對象「包括一路上離職的同仁，都要一起請」，告別意味濃厚。

阿翔（左起）、莎莎和浩子因《食尚玩家》時段調整請假。（資料照片）

《食尚》1集製作費高達30萬元，因此盛傳年底《食尚》停播後，未來規劃改版成棚內綜藝節目的可能性頗高，。

(中時電子報)