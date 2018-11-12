迎接耶誕節 大江購物中心打造耶誕遊逛街城

2018年11月12日 18:04 中時 呂筱蟬

迎接耶誕節到來，中壢大江購物中心規畫一系列相關活動。(大江提供)

迎接耶誕節，桃園市中壢大江購物中心今年以「聖誕來我家吧」為主題概念，為耶誕節揭開序幕，有數座12米高的聖誕城堡圍繞著一棵有三層樓高的巨型聖誕樹，聖誕樹內部有精心布置耶誕老公公的家，還有歐風雪景小屋及異國彩繪牆，即日起至2019年1月7日，每逢假日將會有繽紛飄雪時刻。

大江購物中心規畫寄信到北歐丹麥給耶誕老公公、耶誕老人抱抱趣、「一星衣益」益賣活動等也將陸續登場，聖誕節前夕12月23日有一場免費入場的「聖誕音樂會」，當天邀請桃園交響管樂團、陽光樂團Sunshine、阿卡貝拉人聲合唱團將唱出最溫暖的聖誕音符。業者看好聖誕節日消費旺季，有助於刺激第四季買氣。中壢大江全力衝刺年度業績目標58億元。

即日起至12月22日下午時段有「聖誕老人抱抱趣」活動，憑999元發票即可與聖誕老公公、老婆婆在聖誕城堡裡合影留念，還可以獲得限量拍立得一張。此外12月15日舉辦「聖誕來我家吧」公益限定場次，當天邀請「路得啟智學園」的院童與家屬一起參觀聖誕老公公的家，讓這份熱鬧溫馨的氣氛感染至每個角落，讓這個冬天特別溫暖。

大江購物中心企畫部副理楊若琳表示：考量到聖誕季節氣候不穩，可能因低溫有雨影響民眾歡度佳節的興致，所以中壢大江特別在商場室內打造全台最美的聖誕城堡、聖誕老公公和集結吃喝玩樂的6000坪聖誕遊逛街城，讓民眾可以風雨無阻地盡情拍照、享受濃濃地異國佳節氣氛。

(中時 )