迎接耶誕節 大江購物中心打造耶誕遊逛街城

迎接耶誕節到來，中壢大江購物中心規畫一系列相關活動。(大江提供)

友善列印
中時
迎接耶誕節到來，中壢大江購物中心規畫一系列相關活動。(大江提供)

迎接耶誕節，桃園市中壢大江購物中心今年以「聖誕來我家吧」為主題概念，為耶誕節揭開序幕，有數座12米高的聖誕城堡圍繞著一棵有三層樓高的巨型聖誕樹，聖誕樹內部有精心布置耶誕老公公的家，還有歐風雪景小屋及異國彩繪牆，即日起至2019年1月7日，每逢假日將會有繽紛飄雪時刻。

大江購物中心規畫寄信到北歐丹麥給耶誕老公公、耶誕老人抱抱趣、「一星衣益」益賣活動等也將陸續登場，聖誕節前夕12月23日有一場免費入場的「聖誕音樂會」，當天邀請桃園交響管樂團、陽光樂團Sunshine、阿卡貝拉人聲合唱團將唱出最溫暖的聖誕音符。業者看好聖誕節日消費旺季，有助於刺激第四季買氣。中壢大江全力衝刺年度業績目標58億元。

即日起至12月22日下午時段有「聖誕老人抱抱趣」活動，憑999元發票即可與聖誕老公公、老婆婆在聖誕城堡裡合影留念，還可以獲得限量拍立得一張。此外12月15日舉辦「聖誕來我家吧」公益限定場次，當天邀請「路得啟智學園」的院童與家屬一起參觀聖誕老公公的家，讓這份熱鬧溫馨的氣氛感染至每個角落，讓這個冬天特別溫暖。

大江購物中心企畫部副理楊若琳表示：考量到聖誕季節氣候不穩，可能因低溫有雨影響民眾歡度佳節的興致，所以中壢大江特別在商場室內打造全台最美的聖誕城堡、聖誕老公公和集結吃喝玩樂的6000坪聖誕遊逛街城，讓民眾可以風雨無阻地盡情拍照、享受濃濃地異國佳節氣氛。

(中時 )

國內外觀光客都愛去！艋舺龍山寺… 桃園華泰名品城聖誕村 13日閃耀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。