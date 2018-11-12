公投急先鋒蔡武宏 挺公投展現直接民主

2018年11月12日 17:26 中時電子報 綜合報導

圖片來源：國民黨前鎮小港區巿議員候選人蔡武宏 提供

圖片來源：國民黨前鎮小港區巿議員候選人蔡武宏 提供

距離投票日不到兩週，國民黨提名前鎮小港區巿議員候選人蔡武宏特別呼籲，11月24日除了投市長、議員跟里長選票外，還有很重要的公投票要領取，蔡武宏表示，公投是直接民主的展現，千萬記得要再去領取國民黨三項公投及愛家三公投的票，並且對這六項公投案都投下同意票。

在這次競選中，國民黨率先提出三項公投案，蔡武宏配合國民黨推動三項公投案，共計完成近8千份連署書，還特地北上聲援為抗議中選會惡劣「西廠」行徑而採取絕食大動作的「以核養綠」黄士修，建立惺惺相惜、相互勉勵的默契；日前也特地製作捍衛家庭價值CF，力挺愛家三公投，成為高雄市第一個大動作力挺愛家三公投的市議員候選人，積極表現相當受矚目。

蔡武宏表示，公投是直接民主的展現方式，可以表達每個人對該項主張的看法與態度，或許每個人看法不同，但是武宏堅持捍衛民主政治理念，也就是人人都有表達意見的權利，這樣的基本主張是不容許任何人去曲解的，你可以不認同我的主張，但不能剝奪我表達的自由，這才是民主的真諦，透過公投表達自己的看法絕對是現今民主社會最重要的一環。

蔡武宏指出，11月24日，拼選舉，也拼公投。蔡武宏籲請鄉親、支持者，投票日當天市長支持1號韓國瑜、議員投給12號蔡武宏之後，千萬記得要再去領取國民黨三項公投及愛家三公投的票，並且對這六項公投案都投下同意票。

(中時電子報)