防範非洲豬瘟 違規肉品重罰累積179件

旅客違規攜帶熱狗。（防檢局提供）

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防堵非洲豬瘟入境，農委會防檢局針對旅客違規自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉、家處產品入境，裁罰最高額罰鍰1萬5千元，自9月起至11月11日止，共計開罰179件。近期最高額罰鍰1萬5千元將修法提高至30萬元，防檢局呼籲，民眾自國外返國切勿攜帶肉類產品，共同合作圍堵非洲豬瘟疫情入侵。

防檢局今（12）日表示，自9月1日起至10月17日，針對旅客違規自大陸攜帶未煮熟豬肉產品入境，裁罰最高額1萬5千元罰鍰，共計26件。

自10月18日起，針對違規自非洲豬瘟、口蹄疫疫區攜帶家畜肉品入境，皆裁罰最高額罰鍰1萬5千元，截至11月11日止，也累計有153件；其中來自大陸87件、越南45件、菲律賓9件、韓國4件、泰國3件、緬甸2件，以及馬來西亞、新加坡、印尼各1件。

防檢局表示，中國大陸非洲豬瘟疫情已擴及17省／市／區，共計65例，疫情持續蔓延，呼籲國人返國勿攜帶肉類產品；近來電商網購活動熱門，亦不要購買國外肉品寄送台灣，違者將被處7年以下有期徒刑、併科300萬元以下罰金，或裁罰5萬元以上100萬元以下罰鍰。

此外，防檢局持續採集中國大陸違規肉品，送交家畜衛生試驗所檢測非洲豬瘟病毒，迄今檢驗343件，除10月31日一件陽性案例，其餘結果均為陰性，未帶有非洲豬瘟病毒。

(中時 )

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