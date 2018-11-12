林智堅視察公道三安置基地明年中完工

2018年11月12日 18:16 中時 陳育賢

新竹市長林智堅（右）日前視察公道三安置基地工程時特別要求施工單位要注意排水問題，也要求工務處掌握進度。（陳育賢攝）

新竹市民期盼30年公道三都市計畫變更案，在今年5月31日公告發布實施，目前正進行安置基地工程，預計2019年中旬完工，市長林智堅日前前往視察，責成工務處要求廠商如期如質完工，以利推動後續的公道三主線工程。

市府指出，公道三都市計畫變更案公告發布實施後，市府為保障拆遷戶權益，提出符合民眾期待的以地易地安置計畫及市價補償等方案，並於延平路1段闢建安置基地，基地面積9933平方公尺，預計開闢8米道路、排水暗溝、寬頻管道、排水箱涵與小型口袋公園等公共設施，同時也將進行路燈工程及電桿遷移等。

市府表示，安置基地因最早是河道，基地位處低窪，有排水不良情形，市長林智堅日前視察時特別要求施工單位要注意排水問題，工程施作時要一併考量如何改善，他也要求工務處掌握進度，讓工程如期如質完工，以利推動後續的公道三主線工程。

林智堅表示，為建構完整環市快速道路系統，市府積極推動「1環2線3網」的交通建設計畫，希望連通新竹外環道路系統（1環）兩處斷點，其中公道三自竹光路至茄苳景觀大道路段工程，是打通1環重要關鍵，也是台1線替代道路，新竹人應該擁有，也值得擁有更多、更好的建設。

工務處長陳永源表示，公道三安置基地工程本總經費約為2550萬元，將建置妥善的安置基地與公共建設，提供拆遷戶1個平安且舒適的居住環境，目標明年中完工，安置作業完成後更能加速新竹外環道路系統的建立，促進新竹市生活圈的發展。

(中時 )