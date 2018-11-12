台南》控黃偉哲陣營抺黑 高思博妻反擊：我不是北農吳音寧

國民黨台南市長候選人高思博太太周韻采親上火線反擊。（曹婷婷攝）

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「不抹黑對民進黨來說很難嗎？」針對台南市黨部執行長蔡麗青指國民黨台南市長候選人高思博太太周韻采擔任中華電信獨立董事3年領酬上千萬，周韻采12日親上火線反擊，出示國稅局報稅資料打臉，「我不是北農的吳音寧」。

她強調，如果她不適合當中華電信的獨董，全台灣不會有人更適合。甚至不惜自曝當年因瑜珈事件辭去公職，反問黃偉哲立院空汙法三讀表決連續10次缺席，是不是也應辭去立委甚至退選以示負責？

面對對手抹黑，周韻采下午首度隻身親上火線，發出四點聲明。她說，擔任中華電信獨立董事期間102年度至105年度共支領236萬8500元，每月平均薪資為65,791元，絕非3年領酬上千萬，該烏龍爆料早在當年中華電信就已發出聲明澄清。

其次，面對遭指不夠資格出任中華電信獨立董事，擁有美國喬治華盛頓大學公共政策博士學位的周韻采說，自己專長於電信政策，是NCC籌備委員會的成員之一，20多年來的電信專業資歷，及歷年來相關中英文著作等，相信在電信產、官、學界，應該沒有人認為她不適任，就算是現任的NCC主委詹婷怡都無法否認周韻采專業性。

她說，國民黨執政時期，就算酬庸也會看專業，「我不是北農的吳音寧」，強調如果她不適合當中華電信獨董，全台灣不會有人更適合。

她也批，黃偉哲口口聲聲說選舉不抹黑、不扯家人，不明白為何黃偉哲陣營，包括發言人郭國文、市黨部執行長蔡麗青，不斷攻擊高思博父親高育仁、姊夫朱立倫，現在甚至對高思博的妻子都開始抹黑，呼籲黃偉哲不要躲在背後，請當面說，不要遇事就切割說自己沒有抹黑。

她直言，民進黨今天抹黑應不會是第一次，愈接近選舉，抹黑的事件會愈來愈多，乾脆自曝當年任公職時的瑜珈事件，表示當時為此負起政治責任辭去公職，反問黃偉哲在今年連續10次缺席立法院空汙法三讀表決，跑去上政論節目，如果是同樣標準，黃偉哲是不是也應辭職、退選，以不辜選民託負及國家公帑。

民進黨台南市黨部蔡麗青執行長隨後也發布3點聲明，反諷周一席「就算是酬庸也會看專業」，直接證明中華電信獨董確實是酬庸而來。另針對「如果我不適合擔任獨董，我也不覺得台灣有人更適合。」蔡麗青表示，這對電信通訊專業人才是莫大侮辱，讓許多學有專精、具有專業卻沒有被酬庸到的人才情何以堪？

蔡麗青強調，就是因為權貴才有資格被酬庸，也才能形成跨足天然氣到電信業的政商特權集團。

(中時 )

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