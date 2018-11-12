桃園華泰名品城聖誕村 13日閃耀登場

桃園華泰名品城聖誕村，13日閃耀登場。(華泰名品城提供)

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桃園華泰名品城聖誕村，13日閃耀登場。(華泰名品城提供)
桃園華泰名品城聖誕村，13日閃耀登場。(華泰名品城提供)

桃園華泰名品城今年以Christmas Wonderland為發想，即日起至2019年1月1日，舉辦Outlet聖誕慶，並有露天飄雪聖誕市集，邀請國內外26家人氣攤位進駐外，更有高達18米「可穿越」奇幻聖誕樹佇立其中。民眾可在白天一窺樹洞內的漫天星斗與夢幻美景、夜晚欣賞沐浴在銀白雪景的璀璨聖誕樹，從11月起一連50天，帶領民眾進入充滿異國氛圍的奇幻耶誕世界。

第一廣場以「聖誕老人忙什麼？！」趣味故事，帶領大家看到聖誕老公公除了看信、送禮外，也會在家幫麋鹿夥伴洗澡、裝飾耶誕樹。展區內設有多處互動打卡區，消費者可和聖誕老人一同享受露天泡泡浴、幫麋鹿刷背、也可以和他一起包裝禮物。

園區內還有聖誕老公公高掛5層樓高的樹上，可讓民眾在白天「穿越」樹洞，體驗漫步雲端、抬頭瞭望萬點星光的璀璨美景，採限時限額參觀，每次8人入內，可獨享樹內超現實夢幻氛圍。露天聖誕市集網羅來自美、德、法、日、韓、香港、桃園共26家人氣名店，販售各式異國美食與應景小物，讓大家邊吃邊玩，享受浪漫耶誕假期。

聖誕檔期期間，園區第一大道將設置耶誕小屋，舉辦「聖誕傳愛送暖」活動。會員不僅可免費撰寫、寄送聖誕明信片給最愛的親友，當日單筆消費滿3000元民眾，還可憑發票兌換暖呼呼的聖誕限量毛毯。且為了讓前來購物的人們體驗歡樂聖誕圍，12月1日至25日，每逢假日下午，將有聖誕老人於園區出沒，發送限量進口糖果、耶誕帽等精美應景小禮。

(中時 )

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