全盲鋼琴天才德瑞克　來台分享音樂治療

全盲鋼琴天才德瑞克（Derek Paravicini）（左2）與恩師亞當（Adam Ockelford）教授（右1），參訪瑪利亞愛心家園，與台中市長夫人廖婉如（左1）合奏台灣名曲「望春風」。（黃國峰攝）

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全盲鋼琴天才德瑞克（Derek Paravicini）與恩師亞當（Adam Ockelford）教授，參訪瑪利亞音樂治療與特殊音樂教育研究中心課程。（黃國峰攝）

有人體iPod稱號的英國重度自閉症全盲鋼琴天才，德瑞克(Derek Paravicini) 12日與他的恩師亞當(Adam Ockelford)教授接受瑪利亞基金會邀約，來到瑪利亞基金會愛心家園，參訪「音樂治療與特殊音樂教育研究中心」並與台中市長夫人廖婉如互動，展現驚人的音樂才華，讓與會人士大呼神奇。

台中市長夫人廖婉如，特別致贈花博專屬紀念品「拇指卡林巴琴」作為禮物，她指出，很高興瑪利亞從音樂著手，過去台灣這群人是被認為帶不出門的、被歧視，早期只能做到基本的照顧，所以現在能引進音樂的方式來，讓身心障礙者在音樂與聲音中找到一個自我的出口，感到很感動。

無論多麼艱深的旋律，德瑞克只要聽上一遍，他就能完美地彈奏出來！愛心家園學員百育以二隻手指敲出「新鴛鴦蝴蝶夢」後德瑞克馬上即興改編，令人稱奇，隨後市長夫人廖婉如也敲出單音的台灣名曲「望春風」德瑞克立即改編成美妙的樂音，市長夫人廖婉如一時技癢與德瑞克合奏了一小段，讓現場瀰漫著優美的旋律。

最後，德瑞克(Derek Paravicini) 與他的恩師亞當(Adam Ockelford)教授也參訪「音樂治療與特殊音樂教育研究中心」，並與現場與孩童們一起同樂，雙方針對音樂對自閉症的治療，進行初步的接觸，以期待亞當在英國主導的音樂治療在特殊教育教學場域的實務運用經驗也能與台灣分享。

(中時 )

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