教了30年還學不會 燙傷5字訣只有5％做對

2018年11月12日 18:00 中時 陳志祥

兒童燙傷基金會成立30年了！現在的燒燙傷醫療與當年不可同日而語，國人朗朗上口的「沖、脫、泡、蓋、送」5字訣與社會對於燙傷患者的接納度並未與時俱進，目前大約只有5％的燙傷患者做到完整的燙傷5字訣，失去縮短住院的時機。

成立於1988年11月的兒童燙傷基金會今（12）日舉行成立30年感恩茶會，回顧台灣兒童燙傷醫療史，基金會感謝社會各界一路以來的支持與幫助，因而持續既定的使命與價值，努力完成國人託付的任務。

尤其八仙塵爆的啟示是「挑戰永遠存在」！讓基金會對於20年前的堅持感到欣慰，曾是兒燙基金會理事長的馬偕外科部主任董光義表示，20年前兒童大面積的燙傷開始減少，但是基金會一路都有準備，請來國外學者講習、派醫師出國進修，做好與國際接軌，才能應付突如其來的挑戰。

董光義從1990年投入基金會，看著基金會成長、學習、茁壯，一路獲得許多善心人士的協助與鼓勵，也得到社會和國家許多獎勵與支持，最喜悅的是幫助傷患突破心理障礙，重新回歸到社會，過著正常生活，在家庭與工作都有好表現。

基金會30多年來的宣導教育，使得社會大眾都能瞭解燙傷的急救之道，不過，董光義仍舊難以釋懷的是到了現在還是有人以中藥、草藥醫治燒燙傷，而且社會仍未完全放開胸懷接納傷患，生活周遭多少會遇上存有異樣的眼光的人。

國人觀念並未與時俱進，其中基金會推廣的「沖、脫、泡、蓋、送」5字訣到現在難以完全落實，董光義說，目前只有5％傷患完成完整的過程，很多人急著送醫，他們錯失10至20％縮短住院的機會。

(中時 )