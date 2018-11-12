《中時晚間快報》 故宮北院擬閉館3年 旅遊公會憂衝擊觀光

2018年11月12日 17:42 中時電子報 綜合報導

◎ 故宮北院擬閉館3年 旅遊公會憂衝擊觀光

立委柯志恩今日在立院質詢時爆料，故宮近日開會，預計109年起將關閉北院3年，把展品移往南院展出，故宮院長陳其南表示「正在評估」。對此旅遊公會質疑，故宮北院閉館的原因為何，國外如大陸故宮、大英博物館、羅浮宮等也常整修，但都是關閉部分區域，整間閉館整修算是鮮少發生。

◎ 張忠謀出席APEC領袖峰會有話對彭斯習近平安倍說

APEC領袖峰會將登場，我國領袖代表張忠謀今天表示，將在會中傳達「中華台北」是不可或缺的供應鍊，我們非常願意參加雙邊或多邊的討論共同解決問題。他也有話和美副總統彭斯、中國國家主席習近平或日本首相安倍晉三講，不會避開非經濟問題。

◎ 選舉賭盤開進PTT P幣下注90:1換台幣

選舉賭盤風雲再起，手法五花八門，警政署繼8月底執行全國掃蕩選舉賭博專案，再次於11月6至8日執行全國同步查緝，破獲各類賭博案件796件1631人，其中有關選舉的賭盤有4件6人，除傳統的六合彩組頭開選舉盤之外，也有人在ＰＴＴ論壇網路上提供賭盤揪賭，再將虛擬幣兌換新台幣獲利。

◎ 《夢想的聲音3》飆歌林俊傑挑戰視覺系搖滾

林俊傑（JJ）繼之前在浙江衛視《夢想的聲音3》獻唱〈雪落下的聲音〉登微博熱搜榜第一，他在上周五新一集中，JJ首次挑戰視覺系搖滾，改編經典淒美情歌〈獨角戲〉，超強音浪震撼全場，同時，JJ也感性吐露三季音樂改編心聲，對音樂與舞台的不變初心，播出後再次空降微博熱搜。

(中時電子報)