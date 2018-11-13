光復高中65周年慶 學生以所學獻禮祝賀

2018年11月13日 07:09 中時 陳育賢

新竹市光復高中9日歡慶65歲生日，董事長陳東和（右四）、校長黃敦煌（左一）齊聚活動中心，享用餐飲學程學生製作的壽宴餐點，並欣賞各科學生帶來的生日獻禮演出。（陳育賢攝）

新竹市光復高中近日歡慶65歲生日，全校師生開心為學校慶生，董事長陳東和表示，光復高中是由陳建中在1953年所創立，光復承續創辦人的治校精神，提供給光復學子優質的學習環境，引領著全校師生邁向更高的教育殿堂。

陳東和表示，光復高中致力於追求學校永續經營發展，考量學生組合的多元化，希望能從展現學生「學習、成長、關懷」的多元核心價值上著手，展現學習成效，建立校本特色，成就每1位光復的孩子建構「自主學習、創新思維、關懷包容、未來人才」的學校發展願景。

近日全校師生集思廣益，發揮創造思考的能力，結合平時所學的課程與技能，呈現各科多元學習成果當成生日禮物獻給學校，希望藉此心意，祝賀光復高中「生日快樂」。

學生表演獻禮包括「附設實驗幼兒園」小寶貝畫生日卡片、錄影祝福光復；「普通科」

祥「詩」獻瑞、「幼保科」以偶戲展現同學們創新的思維及巧奪天工的技能、「汽車科」舞蹈演出、「設計群」點綴精彩的圖樣獻給學校，同時帶來動力四射的舞蹈表演。

「資料處理科」為該校HBL甲級籃球隊《籃球夢Keep Fighting》設計「微電影製作」，展現同學拍攝技巧與影片剪輯的技能。「電機電子群科」運用智慧居家控制製作的綠能LED電燈、機電整合65周年校慶看板。

「應用外語科」演唱中英日版歌曲；「觀光事業學程」帶來展現文化及熱情的精采表演。「時尚造型科」創作設計的制服發表，來表現學生的清新與創造力。此外，「餐飲服務學程」學生則負責賓客所有餐點，美味與精緻的菜餚完全不輸坊間飯店、餐館。

(中時 )