「12年前收1000」 彰化北斗里長候選人抹黑文宣遭訴

蘇姓里長候選人在文宣上暗指現任對手12年前買票賄選至今，遭現任里長怒提告，被檢方偵結後起訴。（謝瓊雲翻攝）

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文宣中指里長12年前行賄1000元，今年行情漲價，3000數字部分還刻意以簽字筆塗黑。（謝瓊雲翻攝）

12年前收1000、這個里耽擱停滯12年！北斗鎮61歲蘇姓里長候選人，拜票時發放抹黑文宣，暗指身為現任里長的對手，12年來里長職位都是買票賄選得來，現任呂姓里長憤而提告，彰化地檢署近日將蘇男依違反《公職人員選舉罷免法》意圖使候選人不當選提起公訴。

12年來里長都是買來的？根據起訴書，蘇男登記參選彰化縣北斗鎮某里里長，在登記參選日起至今田中秋節前夕，期間向選民拜票同時，又印製600份抹黑文宣發放給里民。

文宣上印有蘇男自己的頭像、地址和聯絡電話，並以「○○新樂園、從換新開始」為題，指該里停滯12年，就是因為現任者做不好；文宣並指「12年前收1000，…今年行情大漲，聽說計畫3000喔！」並要有收到沒收到的里民都投給蘇男自己，「因為我幫你們爭取、我會更努力，不要為了3000忍耐幹譙四年。」

由於抹黑文宣指謫現任里長12年前即買票至今，接續以文字傳述傳播不實之事，足以毀損名譽，被攻擊的現任里長憤而提告《刑法》加重誹謗、意圖使人不當選而散布謠言或傳播不實罪嫌，遭檢方從重依違反選罷法部分起訴。

(中時 )

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