王建民到彰化投好球！魏明谷、謝典霖期許催生更多台灣之光

旅美多年「台灣之光」王建民，12日下午在彰化八卦山棒球場出席「投好球進彰化」，王建民當起教練，指導投好球。（吳敏菁攝）

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旅美多年「台灣之光」王建民，12日下午在彰化八卦山棒球場出席「投好球進彰化」，彰化縣長魏明谷、彰化縣議會議長謝典霖同聲肯定王建民帶來正面力量。（吳敏菁攝）
旅美多年「台灣之光」王建民，12日下午在彰化八卦山棒球場出席「投好球進彰化」，王建民當起教練，指導投好球。（吳敏菁攝）
旅美多年「台灣之光」王建民，12日下午在彰化八卦山棒球場出席「投好球進彰化」。（吳敏菁攝）

旅美多年「台灣之光」王建民，12日下午在彰化八卦山棒球場出席「投好球進彰化」公益，王建民當起教練，指導投好球，彰化縣長魏明谷、彰化縣議會議長謝典霖同聲肯定王建民帶來正面力量，對在地年輕球員帶來深遠影響，期許更多的臺灣之光在彰化縣誕生。

王建民近年除擔任中華職棒球隊客座投手教練，更熱心投入公益，這次彰化藝術高中棒球校隊30名投、捕手選手參加活動，王建民仔細觀察選手傳、接球和牛棚投球，還親自指導細微的姿勢微調等秘訣，還和小選手們進行棒球九宮格挑戰，小球迷開心，留下難忘的體驗。

魏明谷感謝議長謝典霖邀王建民促成這項「投好球進彰化」公益。棒球是台灣「國球」，從小就喜愛看棒球，小球員幸運能聽取王建民分享經驗，期勉小選手未來有機會站上各項國際賽的最高殿堂。

謝典霖表示，王建民在受傷後，努力復健重返大聯盟的歷程國人有目共睹，勉勵小球員們不要放棄，「打出自己的一片天」。當場加碼承諾小球員們在紀錄王建民奮鬥過程的電影「後勁：王建民」上映後，會包場邀請小球員們前去觀賞。

展逸國際企業有限公司董事長張憲銘表示，開心今年林書豪和王建民都到彰化縣，相信未來能把更多、更好運動帶來彰化，喜愛棒球的小朋友們能夠從前輩王建民身上多多學習，除了棒球技巧之外，也傾聽王建民奮戰歷程，瞭解成功運動員，如何吃苦、如何堅持。

(中時 )

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