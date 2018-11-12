參加「米奇生日FUN派對」有訣竅！記得穿這4種顏色

米奇、米妮同遊新北投火車站。（台灣華特迪士尼 提供）

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中時電子報
／整理報導

身穿紅色短褲、手戴白色手套，超可愛的「米奇」帶給大小朋友無數歡樂，也讓迪士尼成為夢想王國！殊不知生日是11月18日大明星「米奇」今年已經90歲了！為歡慶米奇90周年，迪士尼於全球盛大舉辦精彩豐富的慶生活動，而本次90周年生日之旅更來到寶島台灣！11/18在信義香堤大道隆重登場，歡迎大家穿著黑、白、黃、紅來為他們慶生。

米奇、米妮同遊北投圖書館。（台灣華特迪士尼 提供）

為了能更貼近台灣粉絲的心，米奇與米妮本次也親自走訪了台灣15個知名景點，如北投圖書館、陽明山上紅磚宿舍餐廳，還到北投溫泉博物館、看老車站，還不忘當文青跑到美麗的北投圖書館拍照趣！從人氣夜市到懷舊老街，體驗台灣融合古今、豐富而迷人的多元文化。寵愛米奇粉，台灣華特迪士尼也將於11/12~11/15連續4天，不斷更新米奇、米妮追星地圖，為粉絲帶來滿滿的驚喜！

米奇、米妮同遊北投溫泉博物館。（台灣華特迪士尼 提供）

想要和米奇、米妮有更近距離的互動嗎？迪士尼《米奇生日FUN派對》即將於11/18在信義香堤大道隆重登場，特別邀請兩位迪士尼巨星現身與粉絲見面，全台米奇粉無不引頸期盼來向心中的偶像說聲：『生日快樂！』。現在就讓我們跟隨米奇與米妮的腳步，一起體驗台灣的獨特魅力，一起開始歡樂倒數3、2、1！

米奇、米妮同遊陽明山上紅磚宿舍餐廳。（台灣華特迪士尼 提供）

迪士尼《米奇生日FUN派對》

日期：2018年11月18日

時間：14:00~17:00

地點：台北信義香堤大道廣場

費用：免費入場

Dress Code：歡迎大家穿著米奇經典配色「黑、白、黃、紅」以及超Q配件陪米奇米妮慶生

(中時電子報)

迪士尼《米奇生日FUN派對》
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