新竹果菜市場立面工程完工 市場新裝登場

2018年11月12日 18:17 中時 陳育賢

新竹果菜市場立面改善工程12日舉行完工啟用典禮。（陳育賢翻攝）

為改善民眾俗稱的「新竹市大菜市」老舊建物外觀與環境，新竹市政府投入2620萬元經費，進行果菜市場立面改善工程，12日並舉行完工啟用典禮，此是果菜市場自1991年啟用至今，27年來首次大規模整修改善立面、漏水，期盼提供攤商跟民眾更優質的環境。

副市長沈慧虹表示，市長林智堅上任後積極推動果菜市場環境改善，陸續投入2620萬經費，改善市場環境，以安全第1優先完成建築物耐震補強工程，從友善環境出發，完成周邊人行道改善工程，一步一腳印努力的做，讓果菜市環境改善，動線變得更流暢。

沈慧虹說，此次立面改善工程施作內容包含主體建物立面裝飾、屋頂廣告看板延伸、圍籬外牆百頁裝修、油漆及照明工程，有效地改善果菜市場的外貌與整體景觀，同時增進民眾前來採買的良好觀感與舒適性，更於日落時分，透過景觀燈光照明，凸顯嶄新風貌。

產發處長吳甲天表示，果菜市場具有穩定市場價格與果菜交易秩序，確保蔬果供貨量及品質衛生，與民生需求息息相關，市府將持續致力於果菜市場的維護及管理，提供更優質市場環境。

吳甲天說，目前除已完成建築物耐震補強及周邊人行友善環境改善工程外，這次建築物外觀美化及周邊環境改善，也改善建物老舊斑駁、漏水、滲水的現象，增設夜間照明設施，讓市場環境煥然一新，未來更將結合太陽光電設施，共同推展綠能，2019年市府同時編列800萬經費，增設營業空間及柏油鋪面改善。

果菜市場總經理倪冠勛指出，每當清晨3點，當天空還是一片漆黑的時候，市場內已人聲鼎沸，新竹最大的蔬果買賣市場，早已展現出一片生意盎然， 盼能帶給各位市民朋友物美價廉及品質保證的蔬果。

另為改善老舊營運設施，果菜市場也逐年持續編列約400萬元更新營業空間的空調冷氣及照明設備，希望提供更安全、舒適的採買、批貨環境。

今天的啟用典禮有包括議員曾資程、鄭貴元、林盈徹、吳青山、鍾淑英、鄭宏輝、市議候選人賴稟豐、劉康彥，新竹市農產運銷公司總經理倪冠勛、新竹市總工會理事長莊鑑川、蔬菜商業同業公會理事長陳聰銘、搬運包裝業職業工會理事長楊愷彰、青果商業同業公會理事長施德勝、青果福德正神管理委員會主委施德松、農產運銷公司地下室自治會代表溫志忠、青果商業同業公會前理事長王坤祥、蔬菜商業同業公會多位理監事代表及多位里長均共襄盛舉。

(中時 )