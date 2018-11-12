新北市場管理 全國唯一連3年獲績優服務團隊獎

2018年11月12日 18:13 中時 葉德正

經濟部辦理「2018經濟部品牌市集、優良市集及樂活名攤評核」12日舉辦頒獎典禮，新北市有778位攤商、36座市場代表獲頒獎項，新北市府也獲得市場管理業務創新獎及績優服務團隊。

今年度經濟部首度頒發「市場管理業務創新獎」，新北市以推出青年頭家政策、推廣多元行銷管道及支付方式及瑞芳美食廣場全面禁酒政策等，獲得評審委員的青睞。

此外，經濟部認為新北市場處近年來不斷輔導市場轉型及活化，從2014年蘆洲美食廣場轉型、2015年雙溪市場及新生市場活化、2016年澳底市場部分空間活化、2017年板橋後埔市場活化，到今年的打造國際化瑞芳美食廣場及林口東勢童趣市場等，成為全台唯一連續3年獲得經濟部頒發「績優服務團隊」之市場管理單位。

瑞芳美食廣場自治會長林文貴表示，自與市府合作改造攤位後，效果顯著，引起市場各攤商對改變的共識，今年4月市場更全面暫停營業一個多月，進行較大面積及大規模的整修，每次的改變都讓攤商更團結，這次的評核，各個攤商都卯足全力展現最好的一面，才有機會成為全國唯一的全星級市場。

新北市副市長葉惠青表示，新北市政府重視經濟發展，除了招商成績全國第一外，也努力創造庶民經濟，近年來對傳統市場的軟硬體實力強化不遺餘力，透過市府與攤商的協力，才能有這次四冠王的好成績，包括總星數1671顆星、3座市場取得品牌市集認證、4座市場獲得4星認證、6個攤位取得最高榮譽5星認證，瑞芳美食廣場更是全國攤位百分百獲得星級認證市場，也希望大家可以實際走訪新北市場，見證新北傳統市場的進步。

(中時 )