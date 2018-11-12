《Priest驅魔者》演員遇夢魔 睡前唱讚頌歌才敢入眠

朴埇佑(左起)、鄭柔美、延宇振太入戲，拍攝期間頻做惡夢。KKTV提供

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時報周刊

近幾年驅魔題材的電影或影集受歡迎程度都歷久不衰，韓劇韓片也突破以往保守路線，興起一股「驅魔風」，像是姜棟元及金材昱就成功打造出最強驅魔牧師形象。而新戲《Priest驅魔者》即將開播，今日(12號)在首爾汝矣島舉辦記者會，導演金鍾鉉表示該戲主要以正宗西洋驅魔方式為主，驅魔細節也更寫實，男主角延宇振強調該劇除了驚悚恐怖之外，編劇也加了很多關於武打動作、家族親情、愛情等元素，希望觀眾在觀看時能有輕鬆愉快的感覺。

由於題材敏感，被問到拍攝現場是否發生過什麼靈異事件時，朴埇佑忍不住透露，在拍驅魔橋段之後因為太過寫實，導致自己睡夢中都被殭屍追趕，雖然明知道是在作夢，但在夢中還要忙著想該如何脫逃其實滿累人的。鄭柔美和延宇振一同表示最近也都有做惡夢，雖然不恐怖但常常做惡夢也確實很累人。延宇振透露朴埇佑有傳授撇步，就是在睡前唱讚頌歌，他覺得這招相當受用，終於可以好好地一覺到天亮。

《Priest驅魔者》是描述醫生和驅魔師聯手的醫療驅魔劇，鄭柔美在劇中飾演醫生，她表示演了這個角色才知道醫生不好當，在拍攝該劇之前曾特別到醫院現場看醫生急救的狀況，表示醫師不僅體力要好，英文也要很強，劇中許多英文醫療用語讓她背了很久，更重要的是看到醫師們不管遇到多緊急的狀況都臨危不亂，而且盡全力拯救每一條性命，讓她看了相當感動與敬佩。

延宇振與朴埇佑在劇中身為驅魔牧師，為了唸出驅魔時所需要的拉丁文咒語，兩人事前都費了相當大的苦工。延宇振苦笑著說自己到現在都還在苦練拉丁文，以前雖然曾挑戰過蒙古文等其他語言，但這次的拉丁文應該是史上最難的，也因此吃了不少NG，目前則是拼命唱讚頌歌，既可防身又可增進語文能力。朴埇佑則表示自己是透過在義大利的朋友，把要講的拉丁文錄下來傳音檔給他，靠反覆聽來學習，還幽默地說正好可以藉由今天的記者會好好感謝友人的辛苦教學。《Priest驅魔者》KKTV從 11/25起每周日、周一 10:00更新。

(時報周刊)

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