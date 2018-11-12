羽球》桃田賢斗積分破十萬 追上李宗偉史上第三人

羽球男單世界第一桃田賢斗，上周奪得大陸福州賽冠軍之後，世界排名積分突破十萬大關，繼大馬李宗偉和大陸諶龍之後，男單史上第三人。(美聯社資料照)

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中時電子報

日本球王桃田賢斗，上周在中國大陸福州羽球公開賽擊敗台灣一哥周天成，不但進一步穩固球王寶座，同時世界排名積分也順利突破十萬大關，繼大馬李宗偉與大陸諶龍之後，成為男單史上第三位跨過十萬積分門檻的球員。

桃田賢斗在2016年4月因涉嫌進入非法賭場，遭到日本羽球協會開除國家隊，並且無限期禁賽，直到2017年5月15日解除禁賽令，桃田賢斗並沒有在禁賽期間蹉跎球技，反而在復出後展現出強勁的實力，先奪得2017年終總決賽冠軍，又在今年摘下亞錦賽、世錦賽、湯姆斯盃、印尼公開賽、日本公開賽、丹麥公開賽與福州公開賽冠軍，單季勇奪7冠，世界排名竄升至第一，而且領先大陸名將石宇奇超過1萬分。

雖然福州公開賽只是超級750系列賽，但冠軍積分仍有11000分，桃田賢走上周原本積分是96307分，拿下福州賽冠軍之後，世界排名積分可以取代湯姆斯盃冠軍的5857分，也就是說排名積分可增加5143分，本周最新世界排名積分將來到101450分，成為世界羽球總會(BWF)男單史上第三人。

這是桃田賢斗職業生涯的新巔峰，大馬球王李宗偉在2014年3月成為十萬積分俱樂部的始祖，2015年11月諶龍以101031分追上李宗偉的腳步，不過李宗偉當時已32歲，諶龍則是26歲，桃田賢斗如今才24歲，因此，他僅創下了BWF史上最年輕男單十萬積分最年輕紀錄者，同時未來還有可能開創更多奇蹟。

BWF在去年底修改賽制規則後，不少球員都改寫了生涯最佳，台灣球后戴資穎，本季勇奪9冠，世界積分突破十萬大關，球后頭銜也來到百周里程碑，領先排名第二的日本選手山口茜多達16254分，本周將參加香港公開賽尋求衛冕。

此外，男雙印尼選手吉迪恩／蘇卡姆喬的世界積分也跨過十萬關卡，來到104483分，混雙中國大陸組合鄭恩維／黃雅瓊的世界積分高達106800分，同時也是目前各組別積分最高的選手。

至於女雙雖然沒有任何一組的積分超過十萬分，但前十名有5組都是日本選手，可見得日本選手在女雙領域擁有無與倫比的實力，就連中國大陸選手也無法匹敵，福島由紀／廣田采花以96708分暫居領先，松友美佐紀／高橋禮華以88692分緊追在後。

(中時電子報)

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