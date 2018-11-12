花蓮》徐榛蔚中南區村里部落拜票 將打造部落觀光特色

2018年11月12日 19:08 中時 范振和

花蓮縣長候選人徐榛蔚在豐濱鄉掃街，關心原住民青年現況。（徐榛蔚服務處提供）

花蓮縣長候選人徐榛蔚前往豐濱等鄉鎮拜票時，距離較遠的地方不得已只能站在車上揮手致意。（徐榛蔚服務處提供）

花蓮縣五合一選舉倒數計時，縣長候選人徐榛蔚團隊12日上午沿著台11海岸線，前往壽豐鄉、豐濱鄉、玉里鎮各村里、部落掃街，鞭炮聲、加油聲，此起彼落，宛如一場場的嘉年華會。

「18年來看過徐榛蔚多次了，不像其他候選人看都沒看過！」不少民眾暖言暖語，讓徐榛蔚大感欣慰。當她造訪全台首座無菸部落豐濱鄉「復興部落」時，看見部落青年正揮汗打造部落露營區時，趨前關心原民青年並交換意見。

她肯定花蓮東海岸跨部落成立「東海岸部落智慧旅遊協進會」，包括水璉、磯崎、新社、復興、港口、靜浦等部落，成為東海岸部落觀光策略聯盟，提供旅人至聚落作客，探索原民生活的體驗與感動。

徐榛蔚說，原住民朋友生性幽默熱情，輔導培訓返鄉部落青年成為部落導覽員，以期深化部落觀光旅遊，創造在地就業機會。此外，也會設置青年創業園區，提供青年創業貸款、青農輔導、地方創生等專業資訊與協助，幫助青年朋友圓夢，根留花蓮。

她強調，為振興部落經濟，將力促部落產業融合時尚趨勢，推動原藝百工，結合「歌舞農工廚」五藝，擴大原住民工藝師認證，運用影像、專書及社群媒體推廣行銷，並打造「原民文創產業旗艦館」，作為銷售展示平台，為部落產業挹注新活力，提升經濟效益。

(中時 )