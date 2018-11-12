金門岸巡查獲走私蜜袋鼯 「安樂死」再添304條冤魂

遭「安樂死」蜜袋鼯一臉萌樣，是台灣普遍飼養的寵物。（金門岸巡隊提供）

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金門岸巡隊今（12）日凌晨，在馬山海岸查獲大陸漁船走私蜜袋鼯304隻，立即通報防疫單位趕往處理。（金門岸巡隊提供）
裝載於箱子內的活體動物蜜袋鼯，共有304隻之多。（金門岸巡隊提供）
防疫人員全副裝備，如臨大敵。（金門岸巡隊提供）
防疫人員執行清點、移動作業，全程小心謹慎。（金門岸巡隊提供）
金門岸巡首次查獲的走私活體動物蜜袋鼯，是台灣目前正夯的寵物。（金門岸巡隊提供）
金門岸巡隊長吳建冠說明查獲和處理過程。（李金生攝）

金門岸巡隊今（12）日凌晨，在馬山海岸查獲大陸漁船走私蜜袋鼯304隻，依法由防疫單位火速安樂死，船上2人則依違反「國家安全法」、「入出國及移民法」及「野生動物保護法」等罪嫌移送金門地檢署偵辦。

今日凌晨3時許，海巡署第12巡防區指揮部雷達發現1艘可疑目標出現在馬山海域，立即通報線上多功能巡緝艇趕往現場，確認是編號「南石石033」的大陸快艇，登檢查獲載有2名男性船員，1為蔡姓大陸居民，另1人為王姓本國籍人民，船上還載運5箱活體動物蜜袋鼯304隻，市值約新臺幣45萬餘元。

第12巡防區指揮岸巡、海巡隊及金門查緝隊共同偵辦，協同農委會動植物防疫檢疫局高雄分局金門檢疫站及金門縣動植物防疫所執行「安樂死」。

岸巡指出，這批走私蜜袋鼯都是在台灣人工繁殖，利用空運方式送到金門，再雇用大陸漁船欲載往對岸，當寵物出售牟利。因目前大陸「非洲豬瘟」蔓延，基於嚴防動物疫病在兩岸傳染的考量，依法立即撲殺。

(中時 )

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