北漂青年返鄉傳承薑母鴨事業 濃濃人情味擄獲顧客的心

2018年11月13日 07:16 中時 巫靜婷

店內採用養足120天的紅面番鴨公，配上4兩老薑，堅持使用「1斤鴨4兩薑」比例，經過1拍2炒3燉的工法，熬煮出香氣四溢、肉質軟嫩的美味薑母鴨。（巫靜婷攝）

店內最暢銷的獨家鍋料是Q彈有嚼勁的鴨肉小丸子，每桌客人幾乎都會點上好幾盤。（巫靜婷攝）

美味秘訣是堅持「1拍、2炒、3燉」的工法，熬煮出辛香甘甜、湯頭層次分明的美味薑母鴨。（巫靜婷攝）

添加珍貴薑黃的黃金麵線撒上海苔粉讓不喜歡香菜或蔥花的客人也能品嘗，點綴之餘不搶走麵線口感，深受大小朋友歡迎。（巫靜婷攝）

台灣人愛進補，薑母鴨往往是首選。苗栗市為公路上有1間開業28年的薑母鴨店，傳承了老祖宗的食補智慧，第2代北漂返鄉就為傳承父母親的好手藝，烹煮令人難忘的好滋味。

採用養足120天的紅面番鴨公，配上4兩老薑，堅持使用帝王比例「1斤鴨4兩薑」，經過1拍2炒3燉的工法，熬煮出辛香甘甜、湯頭層次分明的美味薑母鴨。

店長陳昱彤說，要烹煮好吃的薑母鴨，對選材用料始終如一的堅持是關鍵，先拍薑後以嚴選黑麻油入鍋熱辣翻炒，起鍋再淋上米酒添加香氣，最後浸入多種中藥材的湯鍋中燉煮，煮到香氣四溢、肉質軟嫩才敢端上桌。

她說，苗栗薑母鴨市場相當競爭，俗話說「共東西，不共師傅」，擁有濃厚的在地人情味服務很重要，近30年來待顧客就像老朋友，除了食物美味，死忠老顧客多半是衝著店內濃濃的人情味來，且對食材的用心有目共睹，一吃就愛上的顧客大有人在。

店內最暢銷的獨家鍋料是鴨肉小丸子，幾乎每桌客人都會點上好幾盤，新出爐的起士角燒、鴨肉水晶餃、鴨肉小菲力也很受顧客歡迎，此外添加了珍貴薑黃的黃金麵線撒上海苔粉讓不喜歡香菜或蔥花的客人也能品嘗，點綴之餘不搶走麵線口感，深受大小朋友歡迎。

辣豆腐乳醬經過黃金比例調製而成，利用米酒添加香氣、糖中和苦味，豆腐乳醬的鹹香襯托薑母鴨更多層次的滋味。

北漂返家後繼承家業，憑藉從小對烹煮薑母鴨的熟悉感，獨自撐下50坪的店面，讓父母退休後無後顧之憂，也為彌補從小未好好團聚吃年夜飯之憾，讓她更加篤定要將對薑母鴨的熱情，分享給每位來用餐的顧客。

店名：帝王食補北苗店

地址：苗栗市嘉盛里為公路614號

電話：037－271308

營業時間：春夏5月到8月下午5：00～凌晨1:00、秋冬9月到4月下午4：00～凌晨2:00

價格：薑母鴨（米酒另計）每份300元、鴨肉小丸子60元、黃金麵線30元

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(中時 )