桃園》韓國瑜旋風襲桃園 不到18點1.5萬椅子全滿

韓國瑜旋風，不到18點1.5萬張椅子全滿，現場旗海飄揚。(蔡依珍攝)

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韓國瑜旋風，不到18點1.5萬張椅子全滿，現場旗海飄揚。(蔡依珍攝)
韓國瑜旋風，不到18點1.5萬張椅子全滿，現場旗海飄揚。(蔡依珍攝)
萬美玲感動旗海飄揚。(蔡依珍攝)
舒翠玲讚韓國瑜的選戰策略讓人讚賞。(蔡依珍攝)

高雄市長候選人韓國瑜12日到桃園區陽明公園和同黨的桃園市長候選人陳學聖合體舉辦「瑜聖大會師、絕地大反攻」造勢晚會，活動預計18點開始，17點半現場1.5萬張椅子就全數坐滿，不少人只能站著，但熱情不減，高喊「一人一票挺國民黨、陳學聖當選、市議員全壘打」，韓國瑜預計19點由20人高舉大國旗引導入場。

競選團隊活動指揮官楊有恆說，晚會流程將由立委許淑華及黃國園黨部主委于北辰擔任晚會主持人，現場除安排韓國瑜與陳學聖「搭嘴鼓」，也會邀請桃園市黨籍立委、市議員上台助講，另外，團隊也準備多首膾炙人口的歌曲及與陳學聖及韓國瑜競選相關影片，再者也會安排迎賓表演，炒熱氣氛，相信會是桃園人逆轉勝的關鍵時刻。

爭取連任的桃園市議員萬美玲上台致詞時表示，看到一片旗海，感動不能言語，高呼：「我們不能再忍讓下去」，直說過去國民黨被說溫良恭儉讓，「這次不讓了！」不要再讓民進黨欺負勞工、欺負軍公教、以拔管這樣粗劣手法欺負教育，呼籲大家一起翻轉桃園、翻轉台灣，改變孩子的未來。

「平鎮戰將」桃園市議員舒翠玲也批評桃園市長鄭文燦上任後敗光桃園資產，強調韓國瑜的選戰策略讓人讚賞，不抹黑、不攻擊，「但也不要被欺侮！」呼籲1124一起用手中一票翻轉桃園、力挺韓國瑜、支持陳學聖，讓國民黨提名的人選都高票當選。

(中時 )

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