苗栗》蔣萬安南下助選 苗栗民眾熱烈歡迎

2018年11月12日 19:35 中時 何冠嫻

國民黨立法委員蔣萬安（右二）陪同竹南鎮長候選人方進興（右一），在竹南火車站附近掃街拜票。（何冠嫻攝）

國民黨立法委員蔣萬安（右二）魅力無法擋，民眾要求自拍留念。（何冠嫻攝）

國民黨立法委員蔣萬安12日到苗栗竹南，陪同竹南鎮長候選人方進興掃街拜票。蔣萬安一抵達竹南火車站便受到民眾熱烈歡迎，親民地和大家合影留念，他還強調方進興做事實在，因此特地南下輔選，要全力支持他獲勝。

今年竹南鎮長選情激烈，方進興除了面對回鍋再戰的前鎮長、現任鎮長康世明的哥哥康世儒外，還有無黨籍連裕森、民進黨陳聖元，以及同為國民黨的現任議員謝端容，緊繃選情讓各候選人不得鬆懈。

方進興12日則在國民黨立法委員陳超明與蔣萬安的陪同下，從竹南火車站徒步沿街拜票，並抵達龍鳳宮，由陳超明帶領共同參拜，祈福高票當選。蔣萬安表示，因常受到陳超明的照顧，此次應邀一同為方進興輔選拉票。蔣萬安強調，方進興做事認真、為人誠懇，呼籲民眾全力支持。他也利用自身親和力，向大家握手致意，盡力為方進興拉票。

蔣萬安與陳超明為方進興助選不遺餘力，沿路不斷向汽、機車駕駛打招呼揮手，更進入店面和民眾握手寒暄，誠摯拜託大家懇賜一票。有著藍營新一代師奶殺手稱號的蔣萬安，不但吸引婆婆媽媽的目光，更有許多民眾要求合照、自拍留念，一度擠滿人行道，為方進興吸引更多票源。

(中時 )