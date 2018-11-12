盛讚港澳對改革開放有功 習近平：祖國和人民永不忘記

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中時
林勁傑

香港特首林鄭月娥與澳門特首崔世安率領的大陸改革開放40周年港澳代表團，今日獲大陸國家主席習近平在北京人民大會堂接見。習近平盛讚，安排會見港澳代表團，表明中央充分肯定港澳同胞在改革開放的貢獻；港澳所處地位獨特，港澳同胞所作出的貢獻重大，不可替代；「祖國和人民永遠不會忘記」。

綜合港媒報導，習近平在開場白中表示，「國家改革開放進程中，港澳所處的地位是獨特的，港澳同胞所作出的貢獻是重大的，作用是不可替代的」；改革開放成功重要原因，就是港澳不可替代的作用。

習近平說，「我國發展取得的舉世矚目的歷史性成就，港澳同胞以及在港澳的外資企業和人士都有一份功勞，對這一點，祖國和人民永遠不會忘記。」他並向代表團以及港澳同胞和社會各界人士致以衷心感謝。座談會隨即響起掌聲。

習發言後，輪到林鄭發言時，她完全不看講稿，一口氣背出長達2分鐘09秒的致詞。她稱，這次能組代表團訪京，是中央對港澳同胞的關心和支持，訪問團成員中有部分人早在1978年已於大陸投資，發展各方面事業，為大陸引入經驗，培訓人才、亦有擔任教育和科研、更有到大陸偏遠的地方辦學，扶貧，她對每位都充滿敬佩。

林鄭強調，要看香港對改革開放最有貢獻的地方，應該從深圳開始，故代表團日前也前往深圳訪問。她指出，今天香港在深圳的投資佔了8分1，展望未來也應從深圳開始。

崔世安則表示，展望未來，國家改革開放永不停步，澳門會繼續推進一國兩制，同時亦繼續努力深化改革開放工作，並感謝中央政府長期對澳門的關心和支持。

(中時 )

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