高雄》陳其邁：完善高雄創業環境 讓資金、市場、技術、人才一次到位

陳其邁與青年創業家座談會。（陳其邁競辦提供）

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民進黨高雄市長候選人陳其邁與經濟部次長龔明鑫、財經學者陳錦稷，12日在陳其邁市民總部舉辦市長候選人與青年創業家座談會，現場座無虛席，擠滿了來自高雄各領域的創業青年，眾人齊聚一堂，來了解陳其邁候選人對於高雄未來青年創業環境的規劃與政策。

陳其邁表示，未來成立跨局處的單一服務窗口，簡化申辦流程，並開辦青年微型創業貸款，同時規劃20個新創基地，來做為青年創業的必要空間。龔明鑫次長也當場提出三項利多消息，讓中央與地方一同合作完善高雄創業環境。

座談從經濟的角度切入青年創業。陳其邁與龔明鑫首先從高雄近年招商成果豐碩，到未來的橋頭科學園區將發展人工智慧產業園區，吸引當前最熱門的物聯網、人工智慧產業，再到亞洲新灣區的數位內容產業、郵輪觀光、藝文新經濟、會展產業、流行文化產業，將提供年輕人不同領域的就業機會。

陳其邁表示，在他提出智慧城市的願景，來帶動不同產業的發展，比如說感測器、物聯網、硬體供應商，形成一個產業鏈，搭配橋頭科學園區，亞洲新灣區的實驗場域，產業在高雄將有很大的發展機會，同時創造更多的青年就業機會。

陳其邁表示，初選時就已提出「產業發展基金」、「高雄銀行轉型為青創銀行」、「吸引國家級台杉公司投資高雄」等政見，希望藉由提高青年創業貸款額度、降地貸款利率等措施來降低年輕人創業的風險。

未來，除了會從空間、技術、資金三方面著手，並設置Co-working space (共同工作空間)及育成中心（孵化器）、企業合作成立加速器公司，讓創業服務多元且便利外，也會盤點閒置公有地，規劃20個新創基地，提供租金減免的優惠，讓青年創業取得所需的必要空間，幫助高雄的新創企業能無後顧之憂。

陳其邁強調中央和地方要相互合作為高雄打拼，龔明鑫次長也在現場回應說，未來國家級投資公司台杉將會在高雄的設立南部據點，串連台灣北部、南部、矽谷和新南向國家，創造跨境跨國的生態系。

龔明鑫表示，高雄很適合發展無人載具，未來經濟部的示範團隊會落腳高雄，用無人自駕小巴和自駕船將愛河、海洋文化及流行音樂中心、駁二特區、旗津等地方串連起來，讓觀光亮點更整合豐富。龔明鑫更說，在高雄智慧城鄉提案中，去年至今高雄總共有26個案子，共補助2.4億，如果未來20個新創場域每個提兩個就將會有40個，加碼到有40隊參加，中央會全力支持來配合補助。

龔明鑫表示，立法院通過產創條例和公司法修正，讓公司運作更有彈性，來鼓勵青年投資新創。龔明鑫補充說，無人載具創新科技的實驗條例通過後，將有更多的無人自駕機、自駕船應用，中央未來也會整合經濟部的國營事業資源，來共同成立給年輕人的新創加速器。

(中時 )

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