2018年11月13日 07:39 中時 莊曜聰

上班族廖仲偉從臉書看到朋友「曬寵物」，被花紋鮮豔的角蛙吸引，一口氣養了4隻與他作伴，角蛙身形嬌小，跟飼主廖仲偉的高大身形對比，相當有趣。（莊曜聰攝）

花紋鮮豔的角蛙非常可愛，叫聲也很特別。（莊曜聰攝）

下班來解悶 上班族養角蛙好療癒

自從廖仲偉看到朋友臉書「曬寵物」後，他就被嬌小可愛又五顏六色的角蛙深深吸引，加上自己因為工作必須獨居在外，深夜回家有時會感到無聊，因此就養了4隻角蛙作伴，雖然每天都要照顧牠們的生活起居，就像在伺候孩子一樣，但廖仲偉說，總比沒事滑手機來得健康，而且養蛙真的很療癒。

35歲的廖仲偉是一般上班族，但有時候要配合老闆作息，下班時間會晚一些，回到住處不是看電視就是滑手機，久了不但無趣反而更疲勞，有次逛臉書時看到朋友飼養角蛙，又把住處布置得像個別緻的小天地，勾起他的興趣，一個大男人就這樣上演「旅行青蛙」真人版劇情。

廖仲偉養的4隻角蛙分別是薄荷藍、咖啡、黃金、草莓等，名稱就代表牠們的花紋特色，一開始大概只有50元硬幣大小，經過快1年時間，有些食慾好的已經長大1倍有餘，他也說得滿口蛙經。

「蛙蛙要健康，水質很重要！」只要盒內水質一變髒，廖仲偉馬上就換，而且不用自來水，大部分時候都是礦泉水，有時也會換到大池子讓牠們放風游水；而有別於一般人餵食活體，他則堅持用飼料，若蛙兒吃不習慣就換，就算越換越貴都甘之如飴。

餵角蛙吃飯也是最療癒的時候，廖仲偉小心翼翼地用鑷子夾著飼料，蛙兒跟平時慵懶模樣不同，「咻」一下就把食物吞入，若刻意逗弄牠，還會發出像狗狗生氣般的低吼聲，非常逗趣。

(中時 )