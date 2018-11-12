花蓮》徐榛蔚提新住民政策 保障就學、就業、就醫、長照、參政

花蓮縣長候選人徐榛蔚（中）受到大批新住民老少熱情歡迎。（范振和攝）

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花蓮縣新住民與新住民第二代紛紛比出支持1號縣長候選人徐榛蔚的手勢。（范振和攝）
「花蓮人開講」現場，湧進大批力挺徐榛蔚的人潮。（范振和攝）
花蓮縣長候選人徐榛蔚（中）企盼鄉親能支持國民黨籍各候選人，打一場漂亮的選戰。（范振和攝）

國民黨花蓮縣黨部設立的「花蓮人開講」平台，花蓮縣長候選人徐榛蔚11日晚上以「新住民、馨活力！」為訴求，提出新住民政策，只見一群老幼新住民搶著握手、擁抱，場面溫馨。

徐榛蔚今天在豐濱鄉等鄉鎮，深入部落掃街時，提出原住民政策，昨晚站在「花蓮人開講」講台時，重申新住民政策，相互輝映。她強調，花蓮是個族群融合的幸福縣，新住民人口愈來愈多，健全及保障新住民就學、就業、就醫、長照、參政等各項權益，落實新住民基本人權，刻不容緩。

徐榛蔚說，為加速新住民融入台灣社會，應將新住民取得身分證期限，統一改為3年，藉以保障基本人權、工作權、參政權等。也應架構雲端教學網絡，讓新住民、新二代可線上學習語言。

另，應建置新住民就業資訊平台及多語諮詢服務，以保障工作權益；也應建置醫療通譯制度、通譯人才資料庫，保障新住民就醫權益，打造友善移民醫療環境。

徐榛蔚認為，培育新住民長照專業人才，投入長照服務，以及推動新住民共老社區；就地緣、人口分布重製合宜照護網，發揮長照政策最大效能；以及保障新住民參與公共事務權益，這些都應劍及履及，早日完備施行。

(中時 )

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