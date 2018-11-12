普悠瑪事故董家8人罹難告別式 家屬捐急救器材

2018年11月12日 18:51 中時 莊哲權

交通部長吳宏謀12日赴台東市立殯儀館，向普悠瑪列車事故的董家家屬致哀悼之意。（莊哲權攝）

普悠瑪列車意外事故，台東縣成功鎮董家8人罹難，12日舉行告別式，家人決定捐出3套「心肌梗塞」急救器材，搶救更多生命；交通部長吳宏謀與台鐵局長張政源前往致哀，張政源表示，所有罹難者後事處理告一段落，下周將和家屬討論相關賠償事宜。

10月21日台鐵普悠瑪列車在宜蘭出軌翻覆，造成18人罹難，其中，痛失8名親友的董家昨天舉行告別式，在悲傷的氣氛中，董家將捐出3套「可攜式12導程無線心電圖電儀遠距離傳送系統」給台東縣消防局，協助能在第一時間搶救寶貴生命。

交通部部長吳宏謀、台鐵局長張政源參加公祭，向家屬致哀。張政源表示，18位罹難者的葬儀全部完成，台鐵將在下周啟動賠償機制，罹難者除了之前的慰問金與鐵路法規定的補償金合計540萬元之外，台鐵會跟家屬進行協商，額外從優賠償，傷者也比照辦理。

針對因普悠瑪事故發生啟動的雙駕駛機制，張政源表示，待普悠瑪事故原因釐清，並完成改善後，台鐵會再來研究是否取消雙駕駛，改回原來的單駕駛。

台鐵局主任秘書朱來順表示，由於傷亡旅客多集中於台東地區，交通部及台鐵局10月29日在台東車站成立「關懷服務小組」，加強各項協助工作，讓受傷旅客獲得最好的醫療照顧、家屬受到最大的安慰與關懷。

(中時 )