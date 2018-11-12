日本晴木千層豬排 台灣首店新竹巨城13日亮相

2018年11月12日 18:51 中時 陳育賢

「晴木千層豬排」（KIMUKATSU）來台灣展店了，13日將在新竹市Big City巨城購物中心7樓與民眾見面。（陳育賢攝）

「晴木千層豬排」（KIMUKATSU）來台灣展店了，13日將在新竹市Big City巨城購物中心7樓與民眾見面。（陳育賢攝）

日本電視節目「黃金傳說」票選東京超人氣前20名蓋飯─「晴木千層豬排」（KIMUKATSU）來台灣展店了，而台灣首店並非在台北市，而是選在消費力不輸台北的新竹市，13日就將在新竹市Big City巨城購物中心7樓與民眾見面！

金田餐飲公司指出，晴木千層豬排為傳統日式國民元氣美食豬排帶來革命性的新吃法，其以獨門技術將超薄切豬肉片層層堆砌，沾附生麵包粉，再以低溫油炸後垂直靜置，讓熱氣均勻廣散到內部，形成外脆內嫩多汁的口感，晴木一推出後因大受消費歡迎，同業間也爭相模仿，讓晴木千層豬排有「千層豬排始祖」的封號。

晴木千層豬排有多種口味，包括有經典、黑胡椒、起司、鹽蔥…，其中更有連日本本店都吃不到的台灣限定口味「塔香豬排」（九層塔）。

晴木將九層塔塞入層層的豬排內，其類似茴香的特殊香氣配上鮮嫩多汁的豬排，一口咬下，塔香即從層層肉片中釋放，可讓喜愛塔香又愛豬排的國人一吃就上癮，配上晴木精心調配的獨門3醬汁，更可為豬排增添不同風味。

店家指出，晴木千層豬排的豬肉是從數10種豬肉中，依據肥瘦比例與肉質特性，從中挑選出最適合製成千層豬排的「三元豚」品種，而「三元豚」是擁有幻之豚肉的稱號，是以3種豬隻混種而成，此豚肉因豬的運動量高，並使用緊實及保水度高的大里肌部位，因此感較一般豬肉更加美味。

此外，晴木此次登台更帶來另一大祕密武器「米飯」，其以日本引進的獨家專利煮飯設備，將上等越光米現點現炊，讓每粒米飯像是打了美膚光，Q彈又飽水，一時之間讓人錯亂誤以為置身日本。

晴木千層豬排目前在日本有7間實體門市、3間外帶門市；韓國13間門市、美國1間、泰國3間、菲律賓4間、印尼5間。

(中時 )