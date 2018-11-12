中研院90歲 蔡總統：不遺餘力支持基礎科學研究

2018年11月12日 18:52 中時 林志成

中央研究院今天舉行90周年院慶暨「國際學術高峰論壇」，蔡英文總統致詞時表示，台灣不能成為孤島，中研院必須不斷吸收人才，而守護國家的下一代必須有堅實的基礎科學研究，因此政府將不遺餘力支持基礎科學研究。

來自全球15國20位學研機構與科學院代表今天一起慶祝中研院90歲，並參加「國際學術高峰論壇」，以「國家科學院的角色與挑戰」為題，分享與交流各國科學院的組織運作、任務使命、面臨的挑戰及未來展望。

蔡英文總統親臨與會，她致詞時表示，如果沒有科學，世界將仍是一片黑暗蒙昧，會有更多我們所愛的人因疾病而喪生，也會有更多人處於貧困饑饉之中。她要祝賀的並不僅是中研院的成就，而是整個科學界、是世界上每一位科學家的成就。

蔡總統說，她對過去90年來中研院的成就感到驕傲，相信未來中研院將挾豐沛的學術能量，持續傾力產出對台灣、世界和全人類有貢獻的科學知識，能為中研院帶來更好的未來。

中研院長廖俊智演說時指出，中研院迎向下個十年須具備三個條件。首先他認為科學家應該要有「雄心」去解決科學和人類的重大問題。例如思考如何掌控氣候變遷問題、如何兼顧能源使用與環境永續、如何透過人工智慧提升人類智慧？如此一來，當前的研究計畫便可能會有不同的意義。

其次要有胸懷社會責任的「善」。廖俊智說，科學研究不能只追求小確幸，科學家應該要對學術社群負責、對社會負責，甚至是對人類福祉負責。

最後，更要具備「智慧」（wisdom），才能提出好問題，並且擘劃執行好的研究計畫，聚焦於實質貢獻和追求真正的研究價值，進而更有效率地去實踐。

美國國家科學院外交部長希爾德布蘭則說，當今科學面對很多挑戰，如民粹主義認為科學是菁英主義，不再重要，科學信任度正在降低。另外如假新聞議題、公衛、移民等社會問題也都在挑戰科學。但是越是如此，科學就越須維持中立態度，持續傳播科學常識，基於學術研究提供政策建言，學術與大眾的溝通也要做得更好。

(中時 )