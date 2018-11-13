汪汪！古早味烏醋麵的臘腸犬 愛跟客人打招呼

2018年11月13日 07:11 中時 盧金足

台中知名古早味烏醋麵的招牌店狗「咪咪」，記憶力超好，見到熟識的客人還會向前打招呼。（盧金足攝）

「咪咪」現在好狗命，卻曾遭遇差點被棄養的命運。（盧金足攝）

3歲多的長毛臘腸犬「咪咪」，是台中知名古早味烏醋麵的招牌店狗，記憶力超好，每次見到熟識的客人，一定會向前打招呼，小小的身軀在桌子前面汪汪叫，直到客人回應牠才搖著尾巴開心離開。

「咪咪」現在好狗命，卻曾遭遇差點被棄養的命運，烏醋麵店老闆娘許秋葉說，從朋友處得知後，馬上帶回來飼養。

古早味烏醋麵店位於台中市北區的漢口路四段上，是當地超人氣的老饕麵食館，每天新鮮現宰的豬料理是一大特色，熬製湯頭的大骨成為「咪咪」磨牙零食。

許秋葉說，「咪咪」很聰明，擁有絕佳認人本事，通常來過第2次以上的客人，一上門來吃麵，牠就會跟過去座位，客人坐下聽到「汪汪汪！」以為小狗嘴饞愛吃，但拿給「咪咪」卻不吃。

「牠在跟你們打招呼啦！」許秋葉對「咪咪」熱情待客，笑著向客人解釋，只要向牠回應，「咪咪」就會開心的搖著尾巴離開。

但可愛有禮貌的「咪咪」，1年前在店門口曬太陽時被貨車撞到，造成脊椎歪斜不良於行，許秋葉為搶求愛犬花了不少錢，歷經10個多月，終於讓「咪咪」逐漸恢復健康。

許秋葉心疼「咪咪」，強調毛小孩是家人不離不棄，以善心對待動物，也秉持真誠的心認真準備新鮮好食材、用心烹飪，客人稱讚烏醋麵店的生意，因為「咪咪」常常汪汪叫，生意也旺旺旺！

(中時 )