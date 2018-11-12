跆拳道》亞運銅牌美女 日本奶茶妹來台參賽

亞運銅牌美女、日本奶茶妹山田美諭來台參加世界跆拳道主席盃比賽。(摘自山田美諭推特)

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中時電子報

目前正在台北市立大學天母體育館舉行的2018世界跆拳道主席盃公開賽，現場出現了一位外界封為日本「奶茶妹」的美女山田美諭，他不但是今年印尼-雅加達亞運銅牌得主，更是日本在2020年東京奧運想要奪金的秘密武器。

日本美女山田美諭(左)，今天在主席杯跆拳道賽49公斤級獲得銀牌。她是東京奧運重點栽培選手，「城北信用金庫」贊助選手，外型甜美，「城北信用金庫」介紹她為「天下無敵的療癒系fighter」。（中華跆拳道協會提供)

出生1993年12月13日的山田美諭，2014年出道，2015年開始嶄露頭角，目前效力於日本城北信用金庫俱樂部，在俱樂部的官網上描述山田美諭，她的甜美笑容堪稱天下無敵，而大陸媒體則是形容山田美諭「樣貌清純，神似奶茶妹妹」。

此次來台採訪的日本媒體記者強調，山田美諭是日本跆拳道協會重點栽培的選手，有機會在東京奧運拿到獎牌。

山田美諭在亞運奪得49公斤量級銅牌後受訪時表示，「雖然沒能獲得金牌，但這是日本跆拳道的一大進步，同時也看到在東京奧運站上頒獎台的曙光，屆時我將全力以赴為國爭取最高榮譽。」

其實山田美諭在2016年里約奧運資格賽右腳外側韌帶受傷，不僅無緣遠征巴西，還被迫休息了好長一段時間。山田美諭說，「當時有人認為我可能會因為這次受傷而退休，當下我非常沮喪，但我並沒有放棄自己，透過訓練與復健後我終於回到了賽場，並且找回了自信心，雖然目前我的世界排名很低，但我相信只要不斷參加比賽，提升自我實力之後，東京奧運就是我的戰鬥舞台。」

(中時電子報)

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