台南》看好捷運大聯盟成軍 4議員候選人盼一起監督捷運

2018年11月12日 20:03 中時 曹婷婷

看好捷運大聯盟成軍！永康區市議員候選人陳宗明12日協同中西區議員邱莉莉、南區議員呂維胤、東區市議員候選人蔡筱薇，舉行「捷運問政聯合」記者會，當選後，盼能形成一個監督結盟，一起監督單軌捷運施工，督促交通局與捷運工程處做好規畫，縮小交通黑暗期。

行政院長賴清德8月11日特別南下宣布台南市先進運輸系統利多，藍線延伸線連結至至高鐵站與綠能園區，以及紅線從大同站經機場、奇美博物館，到大湖與高捷接軌，核定路線經過永康、東區、南區，未來綠線也會經過北區、 中西區與安平區。

捷運沿線經過選區議員候選人陳宗明、邱莉莉、呂維胤及蔡筱薇為此特別結盟，希望共同為市民監督，在施工期間做好規畫路線，縮短交通黑暗期以達最大效益。

行政院前勞動部政務次長郭國文表示，看好捷運大聯盟的形成，是因為這4個議員的所在區域都是捷運各線路經重要地點，藍線經過永康、東區，綠線則是經過南區等，希望將來還會有其他路網擴大形成，期待經過這4位議員的推動，能早日呈現台南山手線。

邱莉莉提到，目前正值空汙問題嚴重，興建捷運永遠不嫌晚，期望未來單軌捷運完工後，能減少PM2.5的產生，不僅達到交通效益，也能改善空汙。

永康區市議員候選人陳宗明提到，捷運主題館成立目的就是主動出擊，回應市民對於單軌捷運的問題，問政大聯盟的結盟意義非常重大，藍線、綠線與紅線連接大台南各重要地區，城市交通網絡如果完善，台南就能夠良好發展。

東區市議員候選人蔡筱薇提到，平實轉運區與國賓影城路線的捷運發展，能夠舒緩台南與高雄間旅遊觀光的動線，透過單軌捷運路線便得以大力的發展觀光，促進經濟產銷。呂維胤議員說，看好捷運大聯盟終於正式成軍，如同賴院長要將高雄捷運向北延伸到台南，可將高雄與台南雙城藉由紅線連接，讓高雄民眾透過捷運到台南，且紅線直通高雄小港機場，串起台南與高雄國際發展。

(中時 )