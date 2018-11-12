韓國瑜籲一票不少不跑 李雅靜告急請鄉親搶救

2018年11月12日 19:15 中時電子報 綜合報導

圖片來源：國民黨市議員李雅靜 提供

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韓國瑜、李雅靜五甲後援會於日前成立，吸引近千名鄉親前來加油打氣，現場人氣強強滾。國民黨市議員李雅靜除了提出力爭五甲地區興建大型醫院等重要政見外，也籲請鄉親市長堅定支持韓國瑜、議員繼續牽成李雅靜，並且承諾當選後全力拼經濟，提高就業及薪資，為北漂族打造一條返鄉之路。

李雅靜以「翻新五甲」為目標，所提出的重要政見包括:力爭五甲興建大型醫院，李雅靜在市政總質詢時，強力要求市府應積極規劃在五甲與中崙一帶（七老爺庄），興建一間設備完善的大型醫院，提升大鳳山醫療品質，方便鄉親就醫需求。

推動五甲國宅更新改造，也是李雅靜的重要主張，在短期目標上，爭取專案預算來處理五甲國宅外牆景觀、安全漏水問題;在中長期目標，透過都更、借鏡新加坡經驗，打造結合社會住宅功能的現代化建築大樓群，與衛武營國家藝術文化中心相得益彰，成為高雄新地標。此外，李雅靜也大力爭取五甲社區設置地下停車場，以改善長久停車空間不足問題。

在五甲後援會成立大會上，李雅靜也打出告急牌。她表示，因在市議員任上問政認真、言之有物，李雅靜被公民監督社團「高督盟」評鑑為「問政優質議員」鳳山第一名。也因此，備受「穩當選」流言、分票搶票所苦。正如韓國瑜所說:「越優秀的議員，選情越危險!」在「呼聲越高、分票越狠」下，李雅靜選情已經非常危險，稍一不慎就可能成為「落選頭」。因此，李雅靜拜託鳳山鄉親，一票都不能跑、一票都不能少，一定要堅定的支持李雅靜，才能確保鳳山最優質的議員，能夠繼續為鳳山打拼、為鄉民服務!

(中時電子報)