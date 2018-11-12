哈孝遠峇里島逼哭孕妻！老婆嬌喊：愛死老公了

2018年11月12日 19:32 中時 林淑娟

哈孝遠在峇里島向老婆下跪求婚。（TVBS）

哈孝遠在峇里島補向老婆求婚。（TVBS）

《食尚玩家》哈孝遠三層樓高跳水。（TVBS）

《食尚玩家》哈孝遠三層樓高跳水。（TVBS）

《食尚玩家》主持人哈孝遠，日前到度假天堂峇里島出外景，除了帶著菜鳥舒子晨，新婚孕妻瑄瑄也同行。為了補給老婆一場浪漫驚喜求婚，他與製作單位聯手在阿貢火山絕美景色前下跪求婚，一句「妳是我人生冒險後得到最大的寶藏」，讓老婆感動落淚，一旁的舒子晨也哭了。

哈孝遠回想當初首次求婚過程，他秘密買好鑽戒，哈媽媽買鑽石項鏈，他正計畫找一天好好求婚。沒想到有一天三人在車上時，哈媽媽突然對瑄瑄說：「這個送妳，至於鑽戒，哈孝遠晚一點會給妳！」正在開車的哈孝遠聽到宛如晴天霹靂：「天啊，我媽不知道哪一根筋不對，我的求婚竟然是我媽幫我求的！」因為這個可愛的意外，哈孝遠才決定要補老婆一個浪漫的求婚。

在食尚團隊協助下，哈孝遠密謀求婚計畫，製作單位安排一個景色絕美的Villa，舒子晨要哈孝遠老婆快點來看漂亮的泳池，當瑄瑄一走進來，哈孝遠捧著花下跪，並溫柔地告白：「每次看妳傻笑，我都可以笑好久，看著妳貪婪地吃掉12盎司牛排，我也可以感覺到無上的滿足，我覺得人生是一場冒險，妳就是我冒險後得到最大寶藏！」然後哈孝遠拿出鑽戒說：「妳要嫁給我嗎？」感動不已的瑄瑄回答「要啊……」。

小倆口在峇里島一路愛相隨，有次舒子晨點了「巧克力辣椒」口味冰淇淋，小哈捉弄老婆說是巧克力，還親手餵她吃，瑄瑄吃了一口差點吐出來，大叫「這根本不是巧克力！」原來哈孝遠知道老婆超級怕辣故意整她，雖然被整到，但瑄瑄說：「愛死老公了！」

此外哈孝遠還在泳池酒吧挑戰三層樓高跳水，當體重飆破130公斤的他站上跳台時，全場遊客歡聲雷動，一躍而下時果真濺起超大水花，舒子晨形容簡直像原子彈在泳池中爆炸，老婆瑄瑄也虧他：「好恐怖喔，擔心這裡發生海嘯！」哈孝遠反嗆老婆：「妳好會講俏皮話，好幽默喔！」

(中時 )