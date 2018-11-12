哈孝遠峇里島逼哭孕妻！老婆嬌喊：愛死老公了

哈孝遠在峇里島補向老婆求婚。（TVBS）

友善列印
中時
哈孝遠在峇里島向老婆下跪求婚。（TVBS）
哈孝遠在峇里島補向老婆求婚。（TVBS）
《食尚玩家》哈孝遠三層樓高跳水。（TVBS）
《食尚玩家》哈孝遠三層樓高跳水。（TVBS）

《食尚玩家》主持人哈孝遠，日前到度假天堂峇里島出外景，除了帶著菜鳥舒子晨，新婚孕妻瑄瑄也同行。為了補給老婆一場浪漫驚喜求婚，他與製作單位聯手在阿貢火山絕美景色前下跪求婚，一句「妳是我人生冒險後得到最大的寶藏」，讓老婆感動落淚，一旁的舒子晨也哭了。

哈孝遠回想當初首次求婚過程，他秘密買好鑽戒，哈媽媽買鑽石項鏈，他正計畫找一天好好求婚。沒想到有一天三人在車上時，哈媽媽突然對瑄瑄說：「這個送妳，至於鑽戒，哈孝遠晚一點會給妳！」正在開車的哈孝遠聽到宛如晴天霹靂：「天啊，我媽不知道哪一根筋不對，我的求婚竟然是我媽幫我求的！」因為這個可愛的意外，哈孝遠才決定要補老婆一個浪漫的求婚。

在食尚團隊協助下，哈孝遠密謀求婚計畫，製作單位安排一個景色絕美的Villa，舒子晨要哈孝遠老婆快點來看漂亮的泳池，當瑄瑄一走進來，哈孝遠捧著花下跪，並溫柔地告白：「每次看妳傻笑，我都可以笑好久，看著妳貪婪地吃掉12盎司牛排，我也可以感覺到無上的滿足，我覺得人生是一場冒險，妳就是我冒險後得到最大寶藏！」然後哈孝遠拿出鑽戒說：「妳要嫁給我嗎？」感動不已的瑄瑄回答「要啊……」。

小倆口在峇里島一路愛相隨，有次舒子晨點了「巧克力辣椒」口味冰淇淋，小哈捉弄老婆說是巧克力，還親手餵她吃，瑄瑄吃了一口差點吐出來，大叫「這根本不是巧克力！」原來哈孝遠知道老婆超級怕辣故意整她，雖然被整到，但瑄瑄說：「愛死老公了！」

此外哈孝遠還在泳池酒吧挑戰三層樓高跳水，當體重飆破130公斤的他站上跳台時，全場遊客歡聲雷動，一躍而下時果真濺起超大水花，舒子晨形容簡直像原子彈在泳池中爆炸，老婆瑄瑄也虧他：「好恐怖喔，擔心這裡發生海嘯！」哈孝遠反嗆老婆：「妳好會講俏皮話，好幽默喔！」

(中時 )

20歲女優一年做百部受不了 「假… 白家綺自曝「我這第三胎」 嚇到…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。