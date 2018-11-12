桃園》《唱出新中壢》 候選人張曉昀為民發聲

張曉昀以歌曲唱出自己的政見。(張曉昀提供)

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桃園市中壢區民進黨市議員候選人「中壢大姊姊」張曉昀，日前於自己臉書粉絲專頁發布全新競選影片。有別於傳統競選影片平面式的字卡條列政見，《唱出新中壢》別出心裁將政見寫進歌詞內，透過歌詞內容高度展現張曉昀對中壢的熱情與展望，與在地音樂團隊合作並藉由時下最火紅的說唱方式展現，落實真正的「為民發聲」 。

《唱出新中壢》藉由歌詞展現張曉昀對中壢的政見藍圖。中壢大姊姊形象鮮明，以熱忱具行動力與極具正義感著稱；主歌一開始的“紛亂的道路我路見不平”除了呼應張曉昀的個人特質巾幗不讓鬚眉之外，更有隱喻路平政策的推動與落實仍有相當的進步空間，與張曉昀政見主軸之一的「完善交通」不謀而合。

今年選舉不同以往，全台掀起一波青年旋風。影片場景穿梭在中壢各個角落，自舊城區的中壢火車站周邊商圈，一路延伸至青埔新都心「青塘園」，亦是象徵中壢送舊迎新、持續進步。「中壢大姊姊」張曉昀以『桃園活力城，中壢新選擇』作為競選口號。除了代表桃園在鄭文燦市長的治理下，各行各業生機蓬勃，更有讓青年參政親自傳承的味道。

張曉昀在中壢出生、成長與求學，因此懷抱著對中壢的願景與理想，更是這次中壢區唯一新生代市議員候選人。歌詞最後提到「因為我的夢在中壢，我就戰在中壢！」張曉昀具有強大的服務熱忱，由於並非政二代沒有執政包袱，勢必能成為中壢清流、為民喉舌。

(中時 )

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