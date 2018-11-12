彰化》國民黨慶彰化縣黨部和競選總部 號召成立萬人抓鬼

2018年11月12日 19:55 中時 吳敏菁

中國國民黨彰化縣黨部慶祝124周年黨慶，12日舉行慶祝大會，王惠美呼籲嚴防奧步，攜手讓改變彰化。（吳敏菁攝）

中國國民黨彰化縣黨部慶祝124周年黨慶，12日舉行慶祝大會，王惠美呼籲嚴防奧步，攜手讓改變彰化。（吳敏菁攝）

中國國民黨彰化縣黨部慶祝124周年黨慶，12日舉行慶祝大會，國旗飄揚。（吳敏菁攝）

吳敏菁／彰化報導

中國國民黨彰化縣黨部慶祝124周年黨慶，12日舉行慶祝大會，除了表揚資深黨員

，同時成立萬人抓鬼大隊，招募「改造彰化、翻轉命運」最後一里路的監票志工，縣長候選人王惠美、議長也是議員候選人謝典霖等候選人均出席，高呼堅持到最後，迎接11月24的勝利是給國民黨最好生日禮物。

王惠美出席黨慶表示，沒有國哪有家，沒有先輩、先烈付出，沒有今天台灣，再次謝謝先進同志，沒有大家的努力，惠美沒辦法走到今天，雖然沒有資源，但有一顆改造彰化的心，彰化人口流失，再不改變，可能像雲林、嘉義一樣，謝謝大家手牽手，充分把彰化人想要進步、想要捷運的心情傳遞清楚了。要從基層贏回來，重拾國民黨的壯志。

今天彰化縣黨部也成立抓鬼大隊，黨部與各候選人競選總部將聯合召募萬名監票志工，在全縣1049個投開票所外，每所10人，進行觀察、監督，彰化縣前副縣長、律師楊玉珍指出，投票當天，可能發生將選票攜出場外、在場外喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票等。需要號召很多志工到場幫忙監督。

縣黨部主委張曼莉說，有意願的民眾，可向國民黨各區地方黨部報名，選戰最後關鍵，要嚴防選舉奧步。11月24日是中國國民黨124歲生日，也是五合一選舉投票日，冀望全黨團結一致，達成「全壘打」目標。

(中時 )