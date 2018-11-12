白家綺自曝「我這第三胎」 嚇到天后葉蒨文

2018年11月12日 19:52 中時 林淑娟

白家綺附馬來西亞主持《經典名曲歌唱大賽2018》節目，資深天后葉蒨文也加入總決賽評審陣容及擔任表演嘉賓，兩人首度見面她就把葉蒨文嚇得下巴快掉了！白家綺笑說，當時兩人在休息室相見歡聊天，有工作人員告訴葉蒨文她已懷孕三個月，自己也加碼爆料「我這第三胎」，「她直呼看不出來，嚇到都結巴說不出話來」！

不小心嚇到天后也讓白家綺哭笑不得，她說，以前聽葉蒨文唱〈瀟灑走一回〉都能倒背如流，看到本尊站在眼前，超級親切又沒有架子，且她的巨星架式渾然天成，「彩排時在諾大的雲頂劇場，開口一唱震撼力十足，讓現場所有工作人員都停下手邊工作立正站好聆聽，演唱結束全部的人都鼓掌」。令白家綺印象深刻的是，當葉蒨文聽到她是台灣來的，便露出燦爛笑容，可見她應該十分想念台灣以及歌迷，白家綺說：「好希望她來台灣開演唱會，很多歌迷包含自己很想念她」。

白家綺雖已懷孕3個月卻絲毫看不出來，每天精神奕奕，笑說自己「體質良好」的她，雖離上一胎已12年，但各方面都適應得不錯，只有懷孕前期孕吐，身邊的所有工作人員還都把她當貴妃般照顧，到處買美食讓她吃，「我吃一口不合味覺需求，他們全部吃光光，從助理、經紀人到電視台監製，大家應該都胖了2公斤，因為幫我吃食物」。

白家綺還笑說現在愛吃榴槤，在當地有一個小房間讓主持人休息，她只要一有空檔就在那裡面大吃特吃榴槤，她笑說要不是怕上火，真的會吃上整天，而且現在她變得特別愛聞檸檬味，隨時帶上檸檬味相關物品，還搞笑說寶寶的小名可能要叫「檸檬」了。為母則強的她說，上一胎到7、8個月都在工作，更何況現在老公跟全世界的人都把她捧在手掌心疼，寶寶屬豬又帶財讓她工作好運連連，會珍惜眼前每一個機會。

(中時 )