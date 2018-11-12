35歲以上精子DNA新突變 高齡產「夫」也會影響胎兒

2018年11月12日 20:06 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

現今，大家都在討論高齡女性受孕、懷孕的風險及胎兒健康，但年長男性這方面的關注度似乎不高，但一份新研究顯示，年長男性對胎兒的健康有顯著的影響。

以35歲為界線 年齡愈高風險愈大

該研究蒐集了4千萬筆美國新生兒資料，發現高齡爸爸對新生胎兒有負面影響，包括可能造成體重過輕、癲癇、早產，同時也大幅增加送進新生兒加護病房的機率。這份研究刊登在《英國醫學期刊（British Medical Journal）》。

史丹佛兒童健康研究所資深研究員、艾森柏格（Michael Eisenberg）將4千萬筆新生兒資料的父親，從25歲開始每10歲設為一個區間。分析結果發現，相較於25-34歲的父親，35歲以上的父親導致不健康胎兒的機率上升，例如提升14％早產、體重過輕和進入新生兒加護病房的風險，18％癲癇。如果超過50歲，新生兒需要呼吸器的機率增加10％，住加護病房的風險更增加28％。

艾森柏格表示，男性35歲後，每過一年，精子的DNA就會出新兩種新突變，而且發現，年紀愈長，造成另一伴罹患妊娠糖尿病的機率愈高，例如45歲以上的男性有28％造成孕婦妊娠糖尿病，但原因不明。

男女年齡對生育的影響不同

男性年齡在胎兒發展及受孕的過程中，是否佔有重要的因素？林口長庚紀念醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜表示，整體而言，胎兒是否健康跟女性年齡有顯著關係；男性對胎兒健康的研究大多認為影響不大，反而是受孕機率跟男性年齡比較有關。

男、女先天性器官運作機制不同，男性每天都會製造新精子，受環境、食物的影響機會不高，但女性的卵子則是隨年齡減少，出生約有200萬顆，青春期約35-50萬顆，到了35歲剩300-500顆，極容易受外界影響，「雖然35歲才是高齡產婦，但現在環境和食物因素，超過30歲的孕婦，就有醫師會建議做羊膜穿刺，」陳煜說。

陳煜也指出，過往許多研究都認為男性年紀對胎兒健康影響不大，沒有足夠的研究證實高齡男性會導致不健康的後代，因此現在醫學才會較著墨於高齡女性。

禾馨民權婦幼診所院長、台灣婦產身心醫學會理事長陳保仁也認為，在孕育生命過程中，精子和卵子結合成為受精卵時，精子的任務就結束了，其他時間都在母體內生長，因此胎兒是否健康，母親確實占較大的因素。

但也有一些研究發現男性年紀過大也可能對胎兒產生問題，中山醫院婦產科主治醫師郭安妮說，女性一般34、35歲懷胎對胎兒健康就有風險，超過40歲更有超過50%的機率可能流產，但男性要到60、70歲影響才較大，「高齡女性可能造成胎兒唐氏症，但有研究發現高齡男性也可能增加嬰幼兒過動、自閉或其他情緒障礙的機率。」

（圖片來源：shutterstock）

受孕機率跟雙方年紀較有關

男性雖然每日都製造新精子，但數量、活動力會因為睪丸功能變差而降低，或因疾病造成性功能障礙，授孕機率降低但仍有機會。陳煜解釋，產生受精卵只需一個精子，即使年紀大精子品質、數量下降，當中仍有菁英可以脫穎而出，「這是種自然淘汰的機制，能成功進入卵子的一定是億萬大軍中的佼佼者。」

女性也是如此。想懷孕，20歲女性受孕的機會就比35歲高。因此摒除社會觀感，年紀較長的男性想要孩子，找年輕女性受孕相對機率較高；同樣地，較年長的女性想懷孕，姊弟戀也是可行的，因為精子可以修補卵子因老化而受損的基因，產下健康後代的機率較高。

因此只要身體狀況健康、無重大慢性病、勃起功能正常，即使是年紀稍長的男性也可以使另一伴懷孕，至於是否男性會因為慢性病或老化導致精子基因產生變化，「有可能，但影響相當小，目前沒有足夠研究證實有慢性病男性的精子會誕下不健康的後代，」陳煜說。

男性年齡愈大 愈容易造成伴侶妊娠糖尿病？

妊娠糖尿病發生原因很多，陳保仁指出可能的原因包括孕婦本身體重過重、糖尿病、年紀高於35歲等等都是高危險因子，「還有孕期胎盤產生某種蛋白質，造成胰島素抗性而導致妊娠糖尿病。」

至於研究中提到，男方年紀大讓女方罹患妊娠糖尿病，陳保仁表示該研究是回溯性分析，從4千萬筆資料中歸納而得，不表示男方年紀大是危險因素，「社會上夫妻雙方差很多歲的現象還不普遍，男方年紀大意味著女方年齡可能也不小，而高齡本來就是妊娠糖尿病的原因之一。」

高齡產「夫」真的不好嗎？

除了健康的因素之外，父母年齡較長，對孩子也未必是件壞事，陳保仁表示，高齡男性在孩子出世、成長過程中，可能會身兼父親和祖父的角色，更願意照顧孩子，對孩子也更寬容，經濟上也可能較優渥。儘管現有的大部分研究都認為高齡產夫對胎兒的健康影響不大，但陳煜認為這篇研究仍有參考價值，提醒大家早點生育才能有健康的下一代。

(中時電子報)