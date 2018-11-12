海碩女網賽選手之夜 「紅色希臘女神」降臨

2018年11月12日 20:18 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

俄羅斯選手蒂雅琴科一身金色連身迷你裙豔光四射。(海碩整合行銷提供)

18歲小將梁恩碩草綠色改良式旗袍穿在她身上相當有活力。(陳筱琳攝)

2018台北海碩女子網球公開賽今天晚間在王朝大酒店舉辦選手之夜，眾家女將換下平常熟悉的球衣、運動鞋，換上最能展現女性美的裙裝，呈現不同於球場的美麗力量，德國女將莉絲基（Sabine Lisicki）紅色飄逸洋裝彷彿希臘女神，獲得選手之夜最佳服裝，台灣選手李亞軒的黑色蕾絲上衣加黑色長裙宛如高貴大方的「黑夜公主」，18歲小將梁恩碩再度穿上先前成都青少年名人賽歡迎宴會穿過的草綠色改良式旗袍，加上挑染的捲髮，浪漫又可愛。

台灣女將李亞軒化身黑夜女神，和場上的運動形象很不一樣。(海碩整合行銷提供)

梁恩碩靦腆地說，這是第二次穿這件旗袍，是成都名人賽官方為她特別訂做的，「很少做這樣的打扮，覺得蠻卡的，但是大家都說我穿這件好看，所以再度穿上它。自己第二次參加海碩女網賽歡迎晚宴，比較去年第一次亮相，覺得更自在、比較不緊張，至於比賽，我就盡力打，就當一般比賽，或許發揮比較好。」

李亞軒透露，自己為了選手之夜，在設計師朋友HAN.W巧手下花了一小時打扮，她開玩笑說：「還喜歡的，因為該包住的幾乎都包住了，而且黑色顯瘦！」

葛藍喬安娜(左)、謝淑映(右)。(海碩整合行銷提供)

台、英混血小將葛藍喬安娜和「A妹」謝淑映都是走淺色系，葛藍喬安娜透露自己身上這套是在101購物中心買的，「打2折後才600元，而且我是健康膚色，這套衣服的顏色蠻趁我的膚色。這也是我生平第二次化妝，上次是參加朋友生日派對。」

葛藍喬安娜是會內賽唯二的兩位地主選手之一，她說：「其實還蠻喜歡主場比賽的氣氛，充滿正面能量，由於我還是青少年選手，職業賽前輩會覺得我們打起來情緒起伏較大，但我最近也做了心理準備，提醒自己面對比賽時試著正面思考、臉上不要有太多表情，讓對手猜不到我當下的情緒。」

(中時電子報)